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Очередной обман камер фиксации нарушений ПДД показали на видео

Стас Сидилев
Стас Сидилев
Новости
1,3 т.
Украинцы продолжают обманывать систему видеофиксации нарушений ПДД

Украинцы продолжают обманывать систему видеофиксации нарушений ПДД.

Системой автоматической видеофиксации нарушений ПДД в Украине некоторые водители определенно недовольны. Они продолжают искать пути обмана системы.

Очередной из них показали в Facebook Киев Оперативный. Автомобилист решил пойти классическим путем и замаскировать номера своего автомобиля. Но настолько простого и "лаконичного" исполнения еще не видел никто.

Водитель просто приклеил к букве С кусок темной клейкой ленты, чтобы получить букву О. Такой способ позволит ему практически беспрепятственно нарушать правила ПДД, что обязательно приведет к фатальным последствиям.

Водитель придумал способ обмануть камеры контроля скорости.

Водитель придумал способ обмануть камеры контроля скорости. Скриншот страницы Facebook Киев Оперативный

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как можно спасти автомобиль, если вместо бензина автомобиль заправили дизельным топливом.

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