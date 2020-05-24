Обман зрения: старый G-Class замаскировали под новый

Японская тюнинговая компания Ward International подготовила для владельцев культового Mercedes-Benz G-Class новый тюнинг-пакет.

Mercedes-Benz G-Class Black Bizon wald.co.jp

Он позволяет придать облику модели 2013-2018 г.в. черты нового поколения вездехода. Эффектный обвес Black Bison устанавливается на штатные места креплений.

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В комплект входят расширители колесных арок, увеличивающие ширину машины на 50 мм с каждой стороны.

Mercedes-Benz G-Class Black Bizon wald.co.jp

Передняя часть новинки привлекает внимание массивным бампером с крупными воздухозаборниками и горизонтальными светодиодными ходовыми огнями, а также крупноячеистая облицовка радиатора Panamericana. Новый капот с дополнительными вентиляционными отверстиями позволит увеличить приток воздуха к турбокомпрессорам.

Mercedes-Benz G-Class Black Bizon wald.co.jp

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Mercedes-Benz G-Class Black Bizon wald.co.jp

Сзади автомобиль украсили новым бампером с широким диффузором и карбоновым спойлером на крыше. Над лобовым стеклом установили дополнительную светотехнику. Визитной карточкой компании является спортивная выхлопная система с тремя боковыми патрубками с каждой стороны кузова.

Mercedes-Benz G-Class Black Bizon wald.co.jp

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Дорожный просвет существенно увеличили, а также установили стильные легкосплавные 24-дюймовые диски Illima Forged 10,5 х 24 авторского дизайна.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Ward International представила свое видение пикапа Toyota Hilux.

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