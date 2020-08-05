МоваЯзык

Топ-темы:

Новый кроссовер Nissan за $7000 поразил крутым салоном

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
1,1 т.
Новый кроссовер Nissan за $7000 поразил крутым салоном

Nissan Manite.. Фото: parabrisas.perfil.com

Компания Nissan готовит для рынка Индии дешевый и маленький кроссовер под названием Magnite. Не так давно она показала его внешний вид, а теперь рассекретила и интерьер.

Как для бюджетного кроссовера у Renault Manite будет очень богатый салон. Общее оформление будет стильным и современным: двухцветная кожа, фактурные сиденья. Кроме того, его оснастят мультимидиа с экраном на 8 дюймов и цифровой приборной панелью. В списке оборудования – круиз-контроль и камеры кругового обзора.

Салон Nissan Manite.

Салон Nissan Manite. Фото: Nissan

Кроссовер Nissan Manite базируется на переднеприводной платформе CMF-A альянса Renault-Nissan. Для новинки предложат два двигателя: 1,0-атмосфеный на 72 силы и 1.0 турбо мощностью 95 л.с. Первый будет состыковаться с 5-ступенчатой МКПП, второй – с вариатором.

Салон Nissan Manite.

Салон Nissan Manite. Фото: Nissan

В продажу новый кроссовер Ниссан поступит в начале 2021 года, но перед этим должна пройти еще премьера серийной версии модели (пока же дебютировал концепт). Индийские СМИ прогнозируют, что цена Nissan Magnite составит 7000 долларов.

Nissan Manite.

Nissan Manite. Фото: Nissan

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что пикап Nissan с пробегом 1,6 млн км вернули на завод.

Новости автомиракроссоверновые автоNissan
Поделиться в Facebook
  2. Авто
  3. Новости