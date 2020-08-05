Новый кроссовер Nissan за $7000 поразил крутым салоном

Компания Nissan готовит для рынка Индии дешевый и маленький кроссовер под названием Magnite. Не так давно она показала его внешний вид, а теперь рассекретила и интерьер.

Как для бюджетного кроссовера у Renault Manite будет очень богатый салон. Общее оформление будет стильным и современным: двухцветная кожа, фактурные сиденья. Кроме того, его оснастят мультимидиа с экраном на 8 дюймов и цифровой приборной панелью. В списке оборудования – круиз-контроль и камеры кругового обзора.

Салон Nissan Manite. Фото: Nissan

Кроссовер Nissan Manite базируется на переднеприводной платформе CMF-A альянса Renault-Nissan. Для новинки предложат два двигателя: 1,0-атмосфеный на 72 силы и 1.0 турбо мощностью 95 л.с. Первый будет состыковаться с 5-ступенчатой МКПП, второй – с вариатором.

Салон Nissan Manite. Фото: Nissan

В продажу новый кроссовер Ниссан поступит в начале 2021 года, но перед этим должна пройти еще премьера серийной версии модели (пока же дебютировал концепт). Индийские СМИ прогнозируют, что цена Nissan Magnite составит 7000 долларов.

Nissan Manite. Фото: Nissan

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что пикап Nissan с пробегом 1,6 млн км вернули на завод.