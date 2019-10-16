Новый Hyundai Tucson заметили на Нюрбургринге

Популярный кроссовер попал в объективы фотошпионов на знаменитом гоночном треке в Германии.

Об этом сообщает портал Motor1 со ссылкой на агентство Automedia. Компания Hyundai активно работает над новым поколением популярного кроссовера. Напомним, что нынешняя третья генерация SUV была презентована в 2015 году и недавно пережила плановое обновление.

Hyundai Tucson третьего поколения после обновления hyundai.com

Новые шпионские фотографии Hyundai Tucson сделаны на Нюрбургринге. Естественно, что никто не собирается участвовать на кроссовере в кольцевых гонках, но сегодня каждый автопроизводитель хочет, чтобы его новые модели могли справляться со разными ситуациями на дороге, включая динамические повороты и высокоскоростное торможение.

Hyundai Tucson motor1.com

Hyundai Tucson motor1.com

Hyundai Tucson motor1.com

Hyundai Tucson motor1.com

На фотографиях видно, что на прототипе уже установлен новый кузов. Похоже, что с дизайном передней части уже разобрались, а вот сзади еще заметны временные фонари, а также отсутствуют отдельные элементы на стойках и задней панели.

Приглядевшись повнимательнее можно заметить, что это не обычный тестовый автомобиль. Вместо стандартных передних кресел в машине установлены "ковши" Recaro, а второй ряд полностью отсутствует. За передними сиденьями можно рассмотреть силовой каркас. Вероятно, в рамках тестов оценивается сопротивление кузова на кручение.

Hyundai Tucson motor1.com

Hyundai Tucson motor1.com

Hyundai Tucson motor1.com

Hyundai Tucson motor1.com

Можно предположить, что к концу будущего года четвертое поколение Hyundai Tucson будет полностью готово к презентации на одно из ведущих мировых автошоу.

Как уже писал OBOZREVATEL, посетителей автосалона в Лос-Анджелесе ждут интересные новинки.

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