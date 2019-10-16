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16 октября • обновлено в 13:15
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Новый Hyundai Tucson заметили на Нюрбургринге

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Популярный кроссовер попал в объективы фотошпионов на знаменитом гоночном треке в Германии.

Об этом сообщает портал Motor1 со ссылкой на агентство Automedia. Компания Hyundai активно работает над новым поколением популярного кроссовера. Напомним, что нынешняя третья генерация SUV была презентована в 2015 году и недавно пережила плановое обновление.

Hyundai Tucson третьего поколения после обновления

Hyundai Tucson третьего поколения после обновления

hyundai.com

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Новые шпионские фотографии Hyundai Tucson сделаны на Нюрбургринге. Естественно, что никто не собирается участвовать на кроссовере в кольцевых гонках, но сегодня каждый автопроизводитель хочет, чтобы его новые модели могли справляться со разными ситуациями на дороге, включая динамические повороты и высокоскоростное торможение.

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

motor1.com

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

motor1.com

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

motor1.com

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

motor1.com

На фотографиях видно, что на прототипе уже установлен новый кузов. Похоже, что с дизайном передней части уже разобрались, а вот сзади еще заметны временные фонари, а также отсутствуют отдельные элементы на стойках и задней панели.

Приглядевшись повнимательнее можно заметить, что это не обычный тестовый автомобиль. Вместо стандартных передних кресел в машине установлены "ковши" Recaro, а второй ряд полностью отсутствует. За передними сиденьями можно рассмотреть силовой каркас. Вероятно, в рамках тестов оценивается сопротивление кузова на кручение.

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

motor1.com

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

motor1.com

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

motor1.com

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

motor1.com

Можно предположить, что к концу будущего года четвертое поколение Hyundai Tucson будет полностью готово к презентации на одно из ведущих мировых автошоу.

Как уже писал OBOZREVATEL, посетителей автосалона в Лос-Анджелесе ждут интересные новинки.

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