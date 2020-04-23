Новейший внедорожник Ford полностью рассекречен на фото

Ford планирует возвращение легендарного внедорожного имени Bronco с помощью целой линейки SUV, которая будет насчитывать минимум три модели. Одна из них – уже перед нами.
Кроссовер Ford Bronco Sport официально представят осенью, но изображения новинки продолжают утекать в сеть. Построенный на платформе Ford Kuga, новый Бронко Спорт окажется более дорогим предложением, которое лучше подходит для тяжелых условий за пределами асфальта.
Кроссовер Ford Bronco Sport 2021
broncosportforum.com
Ранее мы изучали дизайн кузова, но теперь появилось фото интерьера. Салон Ford Bronco Sport полностью соответствует суровой наружности. Передняя панель состоит из крупных элементов простой формы, а немногочисленные кнопки и переключатели выглядят довольно эргономично.
Салон Ford Bronco Sport 2021
autoblog.com
Стоит отметить яркие цветовые акценты – скорее всего, такую отделку предложат в качестве опции для дорогих комплектаций. Пока неизвестно, можно ли будет выбрать цвет этих декоративных элементов.
Кроссовер Ford Bronco Sport 2021
broncosportforum.com
Кроссовер Ford Bronco Sport 2021
broncosportforum.com
От Форд Куга новинка унаследовала не только платформу, но и двигатели – бензиновые 1.5 (182 л.с.) и 2.0 (253 л.с.), работающие в паре с 8-ступенчатой автоматической КПП. Технологической изюминкой Bronco Sport станет комплекс систем и ассистентов для движения по бездорожью.
Ford Kuga 2020 – основа для Bronco Sport 2021 модельного года
ford.com
Ford Kuga 2020 – основа для Bronco Sport 2021 модельного года
ford.com
Салон Ford Kuga 2020 выглядит совсем по-другому
ford.com
Также в линейке появится рамный внедорожник Bronco и как минимум один пикап.
Внедорожник Ford Bronco 2021
The Raptor Connection
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