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23 апреля • обновлено в 15:05
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Новейший внедорожник Ford полностью рассекречен на фото

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Ford планирует возвращение легендарного внедорожного имени Bronco с помощью целой линейки SUV, которая будет насчитывать минимум три модели. Одна из них – уже перед нами.

Кроссовер Ford Bronco Sport официально представят осенью, но изображения новинки продолжают утекать в сеть. Построенный на платформе Ford Kuga, новый Бронко Спорт окажется более дорогим предложением, которое лучше подходит для тяжелых условий за пределами асфальта.

Кроссовер Ford Bronco Sport 2021

Кроссовер Ford Bronco Sport 2021

broncosportforum.com

Ранее мы изучали дизайн кузова, но теперь появилось фото интерьера. Салон Ford Bronco Sport полностью соответствует суровой наружности. Передняя панель состоит из крупных элементов простой формы, а немногочисленные кнопки и переключатели выглядят довольно эргономично.

Салон Ford Bronco Sport 2021

Салон Ford Bronco Sport 2021

autoblog.com

Стоит отметить яркие цветовые акценты – скорее всего, такую отделку предложат в качестве опции для дорогих комплектаций. Пока неизвестно, можно ли будет выбрать цвет этих декоративных элементов.

Кроссовер Ford Bronco Sport 2021

Кроссовер Ford Bronco Sport 2021

broncosportforum.com

Кроссовер Ford Bronco Sport 2021

Кроссовер Ford Bronco Sport 2021

broncosportforum.com

От Форд Куга новинка унаследовала не только платформу, но и двигатели – бензиновые 1.5 (182 л.с.) и 2.0 (253 л.с.), работающие в паре с 8-ступенчатой автоматической КПП. Технологической изюминкой Bronco Sport станет комплекс систем и ассистентов для движения по бездорожью.

Ford Kuga 2020 – основа для Bronco Sport 2021 модельного года

Ford Kuga 2020 – основа для Bronco Sport 2021 модельного года

ford.com

Ford Kuga 2020 – основа для Bronco Sport 2021 модельного года

Ford Kuga 2020 – основа для Bronco Sport 2021 модельного года

ford.com

Салон Ford Kuga 2020 выглядит совсем по-другому

Салон Ford Kuga 2020 выглядит совсем по-другому

ford.com

Также в линейке появится рамный внедорожник Bronco и как минимум один пикап.

Внедорожник Ford Bronco 2021

Внедорожник Ford Bronco 2021

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто новые авто кроссовер внедорожник Ford
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