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Новая модель Lada засветилась во время тестов на заводе ЗАЗ

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2,7 т.
Новая модель Lada засветилась во время тестов на заводе ЗАЗ

Lada Vesta SW Cross засветилась на ЗАЗ.

На тестовой площадке Запорожского автомобильного завода заметили новую модель Lada. Речь идет об универсале Lada Vesta SW, причем в кроссоверном исполнении Cross с увеличенным дорожным просветом и пластиковым обвесом.

Об этом сообщает First Gear со ссылкой на Telegram-канал AUTO Channel ZP.

Lada Vesta SW Cross на ЗАЗе.

Lada Vesta SW Cross на ЗАЗе. Фото: Telegram-канал AUTO Channel ZP.

Судя по всему, новую модель Лада заметили в рамках осваивания крупноузловой сборки продукции АвтоВАЗ на мощностях завода в Запорожье, Так, как уже писал OBOZREVATEL, ранее ЗАЗ уже начал собирать такие модели, как Lada Niva, Vesta, XRay, Granta и Largus.

Cобирает ЗАЗ Лады в рамках партнерства с Renault Group, которой, среди прочего, принадлежит АвтоВАЗ.

Lada Vesta SW Cross.

Lada Vesta SW Cross. Фото: wroom.ru

Что же касается Lada Vesta SW Cross, сейчас этот автомобиль в Украине официально не продается, но ранее за него просили около 400-480 тыс. гривен.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети показали малоизвестный минивэн ЗАЗ.

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