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4 июня • обновлено в 16:23
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Необычный Kia Sportage в Украине продают за $3300

1.9т
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Кроссовер Kia Sportage является очень популярной в Украине моделью, и недавно в сети выставили на продажу его необычную "версию". При чем стоит она сравнительно недорого.

Речь идёт о Sporage первого поколения, который превратили в короткобазный внедорожник для бездорожья. Машина эта самодельная, и по своему виду напоминает гибрид ралли-болида и багги.

Kia Sportage за 3300 долларов

Kia Sportage за 3300 долларов

auto.ria

Автомобилю довольно существенно уменьшили длину, укоротив не только сам кузов, но и шасси. Благодаря этому кросс стал очень компактным.

Kia Sportage за 3300 долларов

Kia Sportage за 3300 долларов

auto.ria

Kia Sportage за 3300 долларов

Kia Sportage за 3300 долларов

auto.ria

Кроме того, у него новая передняя часть, а также переделана "корма" – сзади находится открытая грузовая площадка, как у пикапа. Вместо бамперов установлены дуги. Кроме того, поверх кузова установлен а-ля каркас безопасности.

Kia Sportage за 3300 долларов

Kia Sportage за 3300 долларов

auto.ria

Под капотом Киа установлен 128-сильный двигатель 2.0. За внедорожник 2000 года выпуска с пробегом 170 000 км хотят выручить 3300 долларов. Находится авто в Каменце-Подольском.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Колумбии выставили на продажу Ниву с пробегом 250 000 км, которая удивила своим состоянием.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Автоновости Украины
Теги
Kia авто б/у автомобиль
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