Немцы рассказали, чем плохи светодиодные фары автомобилей

Светодиодные фары, которые устанавливаются на большинство современных автомобилей, служат намного меньше, чем заявляют производители. И если они выходят из строя раньше времени, владельцы машин рискуют попасть на большие затраты из-за дорогого ремонта данного типа освещения.

К соответствующему выводу пришел немецкий автоклуб ADAC. Как пишет издание Automobili, большинство автопроизводителей заявляют, что светодиодные фары рассчитаны на весь жизненный цикл автомобиля, однако опрос ADAC, проведенный среди автолюбителей, показал, что на самом деле такая оптика "держится" в среднем около 15 лет. Это значительно меньше среднего возраста автомобилей, который в Германии сейчас составляет 18 лет.

На практике это означает, что если LED-оптика сломается, владельцу придется вложиться в ремонт, который, к слову, недешевый: связано это с тем, что зачастую светодиодные фары меняются только в сборе из-за особенностей конструкции. Например, установка новых матричных фар (разновидность LED-оптики) в Германии обойдется примерно в 3 000 евро.

Вместе с тем эксперты признают тот факт, что светодиодные фары не имеют себе равных в качестве освещения, они "великолепны и действительно очень помогают при вождении ночью". Однако производители обязаны их сделать более долговечными и не такими дорогими в ремонте, считают специалисты.

Как ранее писал OBOZREVATEL: