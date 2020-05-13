Напал на заправку и скрылся: нарушитель попал на видео

В Канаде в городе Брендон произошло кое-что странное: автомобилист в буквальном смысле решил избить бензоколонку на АЗС. Во всяком случае, такой сюжет записала камера видеонаблюдения.

Что произошло? Мужчина явно настроен агрессивно, ведь он нападает на оборудование заправочной станции с кулаками. Затем, облокотившись поясницей на собственную машину, бьет колонку ногами. Завершается "нападение" избиением заправочным пистолетом.

Well, this guy looks like a real gas …. If you happen to know this hoser, feel free to pump some premium information our way. We’d love to throw him in the tank!! pic.twitter.com/TrrRMFj2i5 — Brandon Police (@BrandonPolice) May 8, 2020

На видео можно заметить, как нарушитель, судя по всему, с кем-то переговаривается и, кажется, возмущенно кричит. Наверняка на фоне разворачивается словесная перепалка. После всего мужчина просто садится в свою машину и уезжает. Возможно, его спугнули угрозами вызвать полицию.

Свидетели произошедшего заявили, что автомобилист поначалу действительно планировал заправить свою машину. Но был очень удивлен (а в последствии и разъярен) тем обстоятельством, что сперва необходимо заплатить.

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Видимо, канадец хотел купить топливо уже после заправки. Или он и вовсе не планировал платить? В любом случае, владелец АЗС совсем не против получить компенсацию за ущерб имуществу, а полиция уже занимается поисками нарушителя.

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