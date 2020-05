Напал на заправку и скрылся: нарушитель попал на видео

В Канаде в городе Брендон произошло кое-что странное: автомобилист в буквальном смысле решил избить бензоколонку на АЗС. Во всяком случае, такой сюжет записала камера видеонаблюдения.

Что произошло? Мужчина явно настроен агрессивно, ведь он нападает на оборудование заправочной станции с кулаками. Затем, облокотившись поясницей на собственную машину, бьет колонку ногами. Завершается "нападение" избиением заправочным пистолетом.

Well, this guy looks like a real gas …. If you happen to know this hoser, feel free to pump some premium information our way. We’d love to throw him in the tank!! pic.twitter.com/TrrRMFj2i5