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14 мая • обновлено в 16:28
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Напал на заправку и скрылся: нарушитель попал на видео

4.2т
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В Канаде в городе Брендон произошло кое-что странное: автомобилист в буквальном смысле решил избить бензоколонку на АЗС. Во всяком случае, такой сюжет записала камера видеонаблюдения.

Что произошло? Мужчина явно настроен агрессивно, ведь он нападает на оборудование заправочной станции с кулаками. Затем, облокотившись поясницей на собственную машину, бьет колонку ногами. Завершается "нападение" избиением заправочным пистолетом.

На видео можно заметить, как нарушитель, судя по всему, с кем-то переговаривается и, кажется, возмущенно кричит. Наверняка на фоне разворачивается словесная перепалка. После всего мужчина просто садится в свою машину и уезжает. Возможно, его спугнули угрозами вызвать полицию.

Свидетели произошедшего заявили, что автомобилист поначалу действительно планировал заправить свою машину. Но был очень удивлен (а в последствии и разъярен) тем обстоятельством, что сперва необходимо заплатить.

Какое варварство – требовать от АЗС бензин посредством физического воздействия

Какое варварство – требовать от АЗС бензин посредством физического воздействия

globalnews.ca

Видимо, канадец хотел купить топливо уже после заправки. Или он и вовсе не планировал платить? В любом случае, владелец АЗС совсем не против получить компенсацию за ущерб имуществу, а полиция уже занимается поисками нарушителя.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
нарушения бензин курьез авто видео
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