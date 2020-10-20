Найдено парковочное место за 1 млн евро: как оно выглядит

В Амстердаме выставили на продажу гараж за 1 млн евро. Как утверждают местные СМИ, это самое дорогое парковочное место в Нидерландах.

Точная сумма, в которую оценили эту недвижимость – 995 тыс. евро. При этом в ней нет ничего необычного: сайт autoblog.nl отмечает, что это простейший гараж без каких-либо надстроек и оборудования, площадь которого составляет 22 м2 (то есть, поместится всего одна машина). Единственное, чем он может похвастать – собственной подъездной дорожкой и блокиратором с замком безопасности.

Столь высокая цена объясняется тем, что гараж находится в самом центре Амстердама, престижном районе Консертгебау. Тем не менее, даже по голландским меркам почти миллион евро за парковочное место – это довольно много. А вот для Лондона, Гонконга, Монако и Сингапура это сущие копейки.

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