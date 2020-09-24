На подземном паркинге в Харькове засняли впечатляющую коллекцию Porsche

На одном из подземных паркингов в Харькове сфотографировали впечатляющую коллекцию автомобилей Porsche. Все машины окрашены в один и тот же цвет, кроме того, их номера имеют одинаковую комбинацию чисел.

Снимок опубликовал Instagram-аккаунт kharkiv_cars.

Как видно на фото, слева направо расположились новый электромобиль Porsche Taycan, фастбэк Porsche Panamera GTS, а также кабриолеты Porsche 911 и Boxster. Общая цена этих машин – под 1 млн долларов.

Все "Порше" выполнены в красном цвете, а их номерные знаки содержат четыре семёрки (7777). Это говорит о том, что машины, возможно, принадлежат одному человеку.

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