Главная Новости
17 апреля • обновлено в 17:38
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Меркель дала "зеленый свет" автосалонам

869
Читать материал на украинском

Канцлер Германии Ангела Меркель позволила автопроизводителям открыть шоу-румы по всей стране уже с 20 апреля.

С 20 апреля в Германии возобновляют работу автомобильные шоу-румы

С 20 апреля в Германии возобновляют работу автомобильные шоу-румы

carscoops.com

Возвращение к нормальной работе дилерских центров является важным шагом на пути восстановления экономики в Европе. "Без продаж нет производства", – комментирует это решение президент немецкой ассоциации автопроизводителей VDA Хильдегард Мюллер.

Несмотря на то, что не было установлено конкретной даты, когда будет открыто большинство дилерских центров, многие из них откроют свои двери для покупателей уже с 20 апреля. В частности, компания Opel уже подтвердила, что откроет свои шоу-румы в понедельник.

"Это важный шаг к нормальной жизни, который постепенно вернет импульс продажам", – сказал генеральный директор Opel Михаэль Лошеллер.

Одними из первых подтвердили открытие свои автосалонов в компании Opel

Одними из первых подтвердили открытие свои автосалонов в компании Opel

carscoops.com

После того, как 16 марта был объявлен общенациональный карантин, продажи новых автомобилей в Германии упали на 38%.

Правительство во главе с Ангелой Меркель разработало план по возобновлению работы отдельных торговых заведений площадью менее 800 м кв., в том числе магазинов по продаже велосипедов и книг. В этот список вошли и более крупные автосалоны, которые могут обеспечить меры социального дистанцирования.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, ряд автопроизводителей возобновляют работу своих европейских заводов.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Персона
Ангела Меркель
Место
Германия
Теги
авто новости Opel новые авто
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новости

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4662.

    Вылечились: 246. Умерли: 125.

  • В мире заболели более 2 миллионов человек, погибли – более 140 тысяч.

  • Карантин уже решили продлить до мая, транспорт могут запустить аж в июне.

  • ВОЗ предупредила об опасности пандемии для сотен тысяч детей.

  • Обнаружен скрытый симптом COVID-19 – слизь разрушает легкие за неделю.

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги