Самый дешевый кроссовер Skoda: известны украинские цены

Компактный кроссовер Skoda Kamiq готовится к дебюту на украинском рынке. Официальный импортер опубликовал комплектации и цены на новинку. Кроме того, OBOZREVATEL выяснил, когда к нам завезут первые экземпляры модели.
В Украину чешский B-SUV приедет в двух комплектациях с двумя моторами. Также предусмотрено два типа трансмиссий.
Skoda Kamiq
skoda-storyboard.com
Базовым является Skoda Kamiq в комплектации Ambition: такой автомобиль оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем TSI (150 л.с.) и 7-ступенчатой DSG. Просят за него 579 650 грн.
Skoda Kamiq
skoda-storyboard.com
Далее идет комплектация Style, она уже доступна в таких конфигурациях: с тем же 1,5-литровым TSI и 7DSG, а также 1,6-литровым дизелем (116 л.с.) и 6-ступенчатой МКПП или 7-скоростной DSG на выбор.
Прайс-лист на Skoda Kamiq
Скриншот сайта
В данном случае бензиновый кроссовер будет стоить уже 606 710 грн. А вот дизели ожидаемо самые дорогие. Вариант на "механике" обойдется в 631 270 грн, а с "автоматом" – 668 140 грн.
Skoda Kamiq
skoda-storyboard.com
Skoda Kamiq
skoda-storyboard.com
Что же касается наполнения, в комплектацию Ambition входят светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, мультимедиа последнего поколения, малый кожаный пакет и др. В Style к этому списку добавляется бесключевой доступ, светодиодные фонари, круиз-контроль с ограничителем скорости и т.п.
Поставки Skoda Kamiq на украинский рынок начнутся в апреле.
Отметим, что Skoda Kamiq является самым маленьким и самым дешевым кроссовером чешской марки. Старшие Kamiq и Kodiaq в Украине стоят от 601 316 и 676 068 грн соответственно.
Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, Skoda представила обновленный Rapid 2020 модельного года.
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