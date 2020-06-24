Кроссовер Lynk & Co 06 пополнил семейство бренда

Компания Geely активно расширяет линейку своего молодого суббренда Lynk & Co. В Китае презентовали пятого представителя семейства – компактный кроссовер Lynk & Co 06.

2021 Lynk & Co 06. Фото: lynkco.cn

Теперь в активе марки есть четыре кроссовера – 01, 02, 05 и 06, а также седан 03. Напомним, что Lynk & Co появилась в портфолио китайского холдинга в 2016 году, и является совместным проектом с еще одним подразделением Geely – шведским Volvo.

2021 Lynk & Co 06. Фото: lynkco.cn

Новинка первой из автомобилей марки построена на новой модульной платформе BMA, которая уже используется на родственных кроссоверах Geely – Icon и Binyue/Coolray. Несмотря на индекс 06, по своим габаритным размерам (4340/1820/1625 мм) и величине колесной базы (2640 мм) автомобиль является самым маленьким в семье Lynk & Co.

2021 Lynk & Co 06. Фото: lynkco.cn

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Под капотом новинки расположился полуторалитровый турбированный мотор с тремя цилиндрами. Он развивает мощность 177 л.с., а крутящий момент достигает 265 Нм. В паре с ним работает 7-диапазонная роботизированная трансмиссия. Помимо этого покупателям будет предложен подключаемый гибрид PHEV. В его арсенал добавили электромотор мощностью 60 кВт (82 л.с., 160 Нм) и литий-ионную батарею. По данным производителя, бензоэлектрическая версия имеет средний расход 4,8 л/100 км, а исключительно на электротяге кроссовер способен преодолеть до 55 км.

2021 Lynk & Co 06. Фото: autohome.com.cn

2021 Lynk & Co 06. Фото: autohome.com.cn

Автомобиль получил привлекательный дизайн с оригинальным решением как передней, так и задней светотехники. Элегантные 19-дюймовые диски с ассиметричными контрастными окраской "обуты" в шины Continental UltraContact UC6 размерностью 225/45.

2021 Lynk & Co 06. Фото: autohome.com.cn

Не менее эффектно выглядит салон новинки. Автомобиль снабдили цифровой приборной панелью и большим дисплеем мультимедийной системы. Оба экрана имеют диагональ 10,25 дюйма. Интерьер выполнен в стиле "хай-тек".

2021 Lynk & Co 06. Фото: autohome.com.cn

2021 Lynk & Co 06. Фото: autohome.com.cn

Для отделки используется кожа двух цветов, а также стильные вставки в цвет кузова с оранжевыми акцентами. Спортивный усеченный руль также отделан кожей с перфорированными вставками.

2021 Lynk & Co 06. Фото: lynkco.cn

2021 Lynk & Co 06. Фото: lynkco.cn

Появление продукции под брендом Lynk & Co на европейском рынке запланировано на осень нынешнего года. Но будет ли в ассортименте новый 06 пока не известно.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Lynk & Co показала новую модель.