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16 апреля • обновлено в 21:00
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Колоритные фото Майбаха за €150 000 на фоне МАФов и хрущёвки

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Украина не понаслышке является страной контрастов. Ведь она одна из немногих стран, где можно увидеть, казалось бы, несовместимые вещи.

Яркий тому пример – фотографии, недавно сделанные в Одессе. На них запечатлен один из самых дорогих автомобилей современности, новенький Mercedes-Maybach S560. Снимки интересны фоном, на котором засняли эту машину: старая панельная "хрущёвка, МАФы и недострой. Зачастую же подобные машины можно увидеть лишь в центральных частях мегаполисов европейских и американских городов. Но в Украине – всё иначе.

Mercedes-Maybach S560 в Одессе

Mercedes-Maybach S560 в Одессе

instagram.com/odessa_cars_power

К слову, у этого Mercedes-Maybach S560 еврономера. Однако это не значит, что речь идёт о нерастаможенном авто – не исключено, что на премиальном седане приехал гость из Германии.

Mercedes-Maybach S560 в Одессе

Mercedes-Maybach S560 в Одессе

instagram.com/odessa_cars_power

Mercedes-Maybach S560 – одна из самых дорогих моделей в линейке S-Class, в Украине такой автомобиль стоит 4,5 млн грн. Лимузин оснащен 4,0-литровым твин-турбо V8 мощностью 470 л. с., а в его комплектацию входит ультра роскошная отделка салона, сиденья с вентиляцией и массажем, мультимедиа для задних пассажиров, четырехзонный климат-контроль и мощная акустическая система.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине создали автомобиль с характеристиками суперкара.

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Тема
Новости автомира
Теги
Mercedes-Benz фотографии новые авто
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