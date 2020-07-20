Китайские электрокары могут захватить мир своим качеством и дешевизной

Существует большая вероятность того, что электромобили китайского производства могут занять доминирующее положение на мировом авторынке. Такое мнение выразил в своей колонке обозреватель издания Forbes Джеймс Моррис.

Моррис уже как несколько лет изучает тему автомобильного транспорта, в том числе электрического и автономного. Проанализировав текущее положение дел, он пришел к выводу, что Китай развивается в направлении электромобилей намного быстрее, чем многие полагают. Вот его несколько доводов.

Geely Geometry A - один из многочисленных китайских электромобилей Фото: ixbt.com

В вопросе электрического транспорта Китай идет в ногу с западным миром, а в некоторых аспектах даже превосходит его. По данным Международного энергетического агентства, в 2019 году в Поднебесной было продано 2,58 миллиона электромобилей, тогда как в Европе и США – 970 000 и 880 000 соответственно. Кроме того, уже сейчас в Китае насчитывается самое большое количество зарядок – на него приходится целых 82% чарджеров, установленных в мире.

Еще один важный момент – Китай стал производить электромобили высокого качества, которые легко конкурируют с моделями других стран-производителей. Примером этого является Xpeng P7. У этого автомобиля очень привлекательный дизайн, отличная динамика (разгон от 0 до 100 – всего за 4,7 секунды), при этом его цена составляет 36 000 долларов.

Xpeng P7. Фото: motor1.com

Причем это не единственный китайский электрокар, который конкурирует с себе подобными из других стран. Есть другие модели, представленные практически во всех сегментах.

Xpeng P7. Фото: motor1.com

Более низкая цена, хорошее качество и привлекательный дизайн, которые со временем становятся еще лучше – не единственные преимущества китайских автомобилей. Есть и другие факторы, которые делают их все более конкурентоспособными. Одним из них является тот факт, что Китай – это лидер по добычи лития – металла, который крайне необходим для производства батарей. Для понимания, среди всех стран мира на КНР приходится 51% добычи лития, тогда как на США – лишь 2%.

Моррис считает, что захват китайскими электромобилями мирового рынка – это лишь вопрос времени. Изменить ситуацию может лишь кардинальная смена политики правительством Америки, да и то, это вряд ли даст устойчивый долгосрочный эффект.

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