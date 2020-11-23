Kia представила 'совсем другой' Sportage 2022

Kia Motors представила на автосалоне в Гуанчжоу новый Sportage для Китая. Глобальный вариант модели, который продается, в том числе, и в Украине, дебютирует позже в этом либо следующем году.

Как и прежде, китайский вариант "Спортейджа" имеет мало что общего с интернациональной версией. А по сравнению с предыдущей моделью новый кроссовер отличается измененной передней и задней частью: в частности, он получил увеличенную решетку радиатора, новую оптику и бамперы, пишет Motor1 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Салон 4,53-метровой новинки корейцы не рассекретили, но известно, что внутри автомобиль получит пару крупных экранов – виртуальную приборную панель и тачскрин мультимедиа. Также изменится дизайн передней панели.

Под капотом нового кроссовера Kia установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с.

C обновлением китайский вариант кроссовера сохранил свое "двойное" имя – Sportage Ace. Выпускать новинку продолжит совместное предприятие Dongfeng-Yueda-Kia.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что глобальный вариант Kia Sportage проходит на данный момент тестовые испытания. Его прототип уже попадал в поле зрения папарацци.