Как выглядит старый ЗАЗ по цене новой Toyota Corolla. Фото

Старенький ЗАЗ-965, который находится в штате Массачусетс, США, выставили на продажу за внушительную сумму – 18 000 долларов. Для сравнения, за такие же деньги в Америке можно купить новую Toyota Corolla (в базовой комплектации).

Такая цена может шокировать украинцев, и это неспроста – у нас Запорожцы стоят в разы дешевле. Однако для американцев в этом нет ничего удивительного – в Штатах советские автомобили считаются коллекционными, и зачастую там за них просят эквивалент стоимости нового автомобиля (о таких предложениях OBOZREVATEL уже рассказывал в этом материале).

ЗАЗ за 18 000 долларов alphacars.com

Единственное условие – автомобиль должен быть в отличном состоянии. И этот ЗАЗ полностью соответствует данному критерию. Пробег Запорожца – без малого 52 тыс. км.

ЗАЗ за 18 000 долларов alphacars.com

ЗАЗ за 18 000 долларов alphacars.com

В объявлении автор описывает Запорожец, как самый дешевый советский автомобиль, который делалась с оглядкой на культовый итальянский хетч Fiat 600.

ЗАЗ за 18 000 долларов alphacars.com

ЗАЗ за 18 000 долларов alphacars.com

Также не обошлось без доли юмора: продавец отмечает, что 26-сильный мотор V4 воздушного охлаждения, которым оснащался "Горбатый", часто выступал объектом для шуток – мол, его даже устанавливали в качестве стартера на советские танки.

ЗАЗ за 18 000 долларов alphacars.com

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Германии ЗАЗ-1102 Таврия выставили на продажу за 7000 евро.

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