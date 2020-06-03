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3 июня • обновлено в 17:31
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Как выглядит старый ЗАЗ по цене новой Toyota Corolla. Фото

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Старенький ЗАЗ-965, который находится в штате Массачусетс, США, выставили на продажу за внушительную сумму – 18 000 долларов. Для сравнения, за такие же деньги в Америке можно купить новую Toyota Corolla (в базовой комплектации).

Такая цена может шокировать украинцев, и это неспроста – у нас Запорожцы стоят в разы дешевле. Однако для американцев в этом нет ничего удивительного – в Штатах советские автомобили считаются коллекционными, и зачастую там за них просят эквивалент стоимости нового автомобиля (о таких предложениях OBOZREVATEL уже рассказывал в этом материале).

ЗАЗ за 18 000 долларов

ЗАЗ за 18 000 долларов

alphacars.com

Единственное условие – автомобиль должен быть в отличном состоянии. И этот ЗАЗ полностью соответствует данному критерию. Пробег Запорожца – без малого 52 тыс. км.

ЗАЗ за 18 000 долларов

ЗАЗ за 18 000 долларов

alphacars.com

ЗАЗ за 18 000 долларов

ЗАЗ за 18 000 долларов

alphacars.com

В объявлении автор описывает Запорожец, как самый дешевый советский автомобиль, который делалась с оглядкой на культовый итальянский хетч Fiat 600.

ЗАЗ за 18 000 долларов

ЗАЗ за 18 000 долларов

alphacars.com

ЗАЗ за 18 000 долларов

ЗАЗ за 18 000 долларов

alphacars.com

Также не обошлось без доли юмора: продавец отмечает, что 26-сильный мотор V4 воздушного охлаждения, которым оснащался "Горбатый", часто выступал объектом для шуток – мол, его даже устанавливали в качестве стартера на советские танки.

ЗАЗ за 18 000 долларов

ЗАЗ за 18 000 долларов

alphacars.com

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Германии ЗАЗ-1102 Таврия выставили на продажу за 7000 евро.

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Автор
Виталий Сазонов
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