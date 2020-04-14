Как выглядит самая дешевая подделка Bugatti Veyron

За эту б/у Bugatti Veyron просят 23 000 долларов. Совсем не много за один из лучших гиперкаров в истории. Все дело в том, что это вовсе и не Bugatti. Машину продают в Японии.

Под немного видоизмененным кузовом легко узнать Audi TT (2002 года выпуска), на основе которой и создана эта слабенькая реплика. Кажется, прежний владелец не очень-то старался. Но после того, как заменил стандартную переднюю решетку на "подкову" в стиле Bugattі, отступать было поздно.

Audi TT постарались превратить в Bugatti Veyron. Не получилось carscoops.com

Audi TT постарались превратить в Bugatti Veyron. Не получилось carscoops.com

В свое время первое поколение Audi TT действительно иногда называли маленькой Bugatti Veyron. Но владелец этого автомобиля, кажется, воспринял этот комплимент немецкому спорткару слишком буквально.

Audi TT постарались превратить в Bugatti Veyron. Не получилось carscoops.com

Audi TT постарались превратить в Bugatti Veyron. Не получилось carscoops.com

Разумеется, даже издалека эту б/у Ауди ТТ невозможно спутать с Бугатти Вейрон. Дешевизной веет за версту, пропорции и размер кузова совершенно не те, колеса слишком малы, а плавник, который спускается с крыши к багажнику, выглядит чересчур глупо.

Audi TT постарались превратить в Bugatti Veyron. Не получилось carscoops.com

Audi TT постарались превратить в Bugatti Veyron. Не получилось carscoops.com

Салон Audi TT выглядит более прозаично и совсем не пытается копировать Bugatti Veyron carscoops.com

Такая популярность в сети может поспособствовать скорой продаже старой машины, но вряд ли кто-то назовет это творение красивым.

В первой генерации Audi TT была очень симпатичным автомобилем audi.com

Приблизить ТТ к Veyron не удалось bugatti.com

OBOZREVATEL ранее сообщал об очень дорогих часах, внутри которых установлена копия двигателя Bugatti Chiron.

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