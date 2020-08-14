МоваЯзык

Топ-темы:

Как выглядит новый седан Peugeot менее чем за 10 000 евро

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
1,2 т.
Как выглядит новый седан Peugeot менее чем за 10 000 евро

Peugeot 206 Sedan.. Фото: Peugeot

С 1998 по 2010 годы Peugeot продавала в Европе бюджетный хетчбэк Peugeot 206. На момент своего выпуска автомобиль был очень популярным (всего за это время французы реализовали свыше 5 млн ед. модели), но сейчас о нем мало кто помнит. Впрочем, не везде – существует рынок, где этот автомобиль до сих пор представлен.

Об интересном факте "биографии" Peugeot 206 рассказало издание fr.motor1.com. Как пишут журналисты, данный автомобиль до сих пор (с 2006 года) выпускается в Иране. Там за его выпуск отвечает компания Khodro –производитель автомобилей из Тегерана.

Peugeot 206 Sedan.

Peugeot 206 Sedan. Фото: Peugeot

Несмотря на то, что Peugeot 206 уже откровенно устаревшая модель (как морально, так и технически), его охотно покупают жители ряда стран Ближнего Востока. Главная характерная черта этого автомобиля – в отличие от Европы, в Иране он производится в кузове седан, а не хетчбэк. Благодаря этому машина предлагает багажник с впечатляющим объемом 400 литров, хотя её длина составляет всего 4,1 м.

Peugeot 206 Sedan.

Peugeot 206 Sedan. Фото: Peugeot

Единственный доступный двигатель – 1,6-литровый бензиновый мотор на 109 л.с. и 142 Нм при 4000 об/мин. В базовой версии он состыковывается с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач, а в более продвинутой модификации – с четырехступенчатым автоматом.

Peugeot 206 Sedan.

Peugeot 206 Sedan. Фото: Peugeot

Peugeot 206 Sedan.

Peugeot 206 Sedan. Фото: Peugeot

При весе в 1100 кг седан обладает еще и хорошей динамикой – его максимальная скорость составляет 190 км/ч.

Peugeot 206 Sedan.

Peugeot 206 Sedan. Фото: Peugeot

Стандартное оборудование включает ABS, передние и задние электрические стеклоподъемники, аудиосистему с портом USB и акустику с четырьмя динамиками. Причем это действительно бюджетный автомобиль – в Иране за него просят от 9830 до 12500 евро.

Peugeot 206 Sedan.

Peugeot 206 Sedan. Фото: Peugeot

Peugeot 206 Sedan.

Peugeot 206 Sedan. Фото: Peugeot

Peugeot 206 Sedan.

Peugeot 206 Sedan. Фото: Peugeot

Раннее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине выставили на продажу Пежо, которому уже 70 лет.

Новости автомираPeugeotновые автоавто
Поделиться в Facebook
  2. Авто
  3. Новости