Как растаможить "евробляху" в Украине: пошаговая инструкция

К процедуре растаможки авто в Украине необходимо подготовиться.
Автомобиль, который используется на территории Украины на постоянной основе, должен получить отечественную регистрацию. При этом начать таможенное оформление авто на иностранной регистрации необходимо в течение 24 часов после ввоза.
Растаможка и регистрация транспортного средства с зарубежными номерами начинается с подготовки необходимого пакета документов:
паспорт гражданина Украины
идентификационный код
водительское удостоверение
таможенная декларация
документ, который подтверждает право собственности на ТС
техпаспорт
документ, который подтверждает стоимость ТС
Затем транспортное средство отправляется к таможне, которая находится ближе всего к месту регистрации владельца авто. Там же необходимо уточнить пакет документов, чтобы быть уверенным в правильной подготовке к процедуре регистрации. Это может занять до 10 дней. После этого владелец получит номерные знаки и новый техпаспорт.
Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о штрафах за езду на нерастаможенных авто.
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