Ford Mustang 'Eleanor' из 'Угнать за 60 секунд' выставили на продажу

Оригинальный Ford Mustang Eleanor 1967 года из голливудского боевика "Угнать за 60 секунд" с Николасом Кейджем в главной роли выставили на торги в Германии.

Об этом сообщает Chrome Cars. Версия "Eleanor" является одной из наиболее желанных у поклонников Mustang. Всего для съемок фильма калифорнийской компанией Cinema Vehicle Services было построено 11 экземпляров купе, причем три использовались для основных сцен. Предлагаемый на продажу автомобиль является одним их этой троицы.

Купе было приобретено в США и экспортировано в Европу. Все 11 экземпляров, построенных для фильма, были созданы на базе обычных автомобилей Ford Mustang Fastback 1967/1968 годов. Три из них были модернизированы.

В частности, автомобили получили новые регулируемые амортизаторы и спортивные стабилизаторы, усиленный задний мост от Lincoln, а под капотом расположился двигатель Ford V8 объемом 5,75 литра.

Для большинства автомобилей, использовавшихся в фильме, съемки стали последними в жизни, включая "высокоскоростной" автомобиль с 6,4-литровым V8, который использовался для наиболее динамичных сцен. Но несколько машин уцелели и теперь представляют большой интерес для коллекционеров.

С учетом того, что этот экземпляр является одним из трех основных автомобилей фильма, ценник будет солидным. В 2013 году аналогичная машина была продана на американском аукционе Mecum Auctions за миллион долларов, а в январе нынешнего года один из уцелевших "обычных" экземпляров ушел с молотка за $852 тысячи.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на торги выставили Mustang из "Трансформеров".