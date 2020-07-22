Эксклюзивная Ferrari простояла заброшенной у дороги 17 лет

Американский YouTube-блогер Ratarossa, который является большим фанатом автомобилей Ferrari, рассказал о нелегкой судьбе одного из суперкаров Testarossa. В течение долгих лет этот автомобиль был забытым, причем "забыли" его прямо на улице.

В своем видеосюжете Ratarossa отмечает, что экзотическое авто нашли в Пуэрто-Рико (островное государство с населением 3,5 млн человек) после того, как его фото случайно обнаружили в Instagram. На снимке было видно, что Ferrari Testarossa стояла покинутой попросту у дороги, и ее состояние оставляло желать лучшего. Как потом выяснилось, автомобиль пробыл в таком виде 17 лет и все это время подвергался воздействию окружающей среды.

Но, к счастью, совсем недавно автомобиль забрали. Теперь его ждет восстановление и продажа.

Покинутую Ferrari уже эвакуировали. Скриншот видео

Отметим ,что Ferrari Testarossa является средмоторным спорткаром с двигателем V12, который выпускался в 1984—1996 годах. Тираж модели составил чуть меньше 10 000 ед. Отметку в 100 км/ч автомобиль преодолевал за 5,2 сек, максимальная скорость составляла 290 км/ч.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что последнюю Tesla Roadster выставили на продажу за баснословные 1,5 млн долларов.