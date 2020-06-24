Дом, который всегда с тобой: Defender получил интересную опцию

Британская Land Rover и итальянская Autohome разработали уникальную палатку, которая крепится на крышу нового Defender 110.

Удобная и практичная палатка станет отличным дополнением для путешественников. Палатку можно легко разложить самостоятельно, а в движении она защищена легким корпусом из стеклопластика.

Палатка Autohome для Land Rover Defender. Фото: shop.autohome-official.com

В палатке могут разместиться двое взрослых: она оснащена большим хлопковым матрасом, подушками, внутренним светодиодным светом и кофром для хранения. К палатке можно подняться с любой стороны авто с помощью раздвижной алюминиевой лестницы, которая во время движения хранится в специальной сумке. В разложенном варианте размеры составляют 2,3 м в длину, 1,3 м в ширину и 1,5 м в высоту.

Палатка Autohome для Land Rover Defender. Фото: shop.autohome-official.com

Палатка на крыше дополняет линейку из 170 индивидуальных аксессуаров для нового Defender – самую большую, которая когда-либо была доступна в Land Rover. В сочетании со стандартными для пакета Adventure багажником на крыше и рейлингами – такая палатка гарантирует путешественникам комфорт и безопасность. Заказать палатку можно на сайте компании Autohome. Стоимость новинки – 3082 евро.

Палатка Autohome для Land Rover Defender. Фото: shop.autohome-official.com

Итальянская компания Autohome уже более 60 лет создает и производит уникальные аксессуары для путешественников. В 1958 году компания запатентовала конструкцию палатки с твердым корпусом и с тех пор является одним из лидеров отрасли.

Палатка Autohome для Land Rover Defender. Фото: shop.autohome-official.com

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