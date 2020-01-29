Дизайн Kia Sorento 2021 полностью рассекречен: живые фото

Новый Kia Sorento 2021 модельного года полностью рассекречен благодаря просочившимся в сеть фотографиям. Новый кроссовер Киа продемонстрировал свой необычный дизайн.

Видимо, в компании решили поэкспериментировать со стилем семейного кроссовера, ведь новый Киа Соренто 2021 совсем не похож на предшественника. Собственно, автомобиль не похож ни на одну другую модель корейского бренда. Как стало известно OBOZREVATEL, официальная премьера новинки состоится 17 февраля.

Kia Sorento поймали почти без камуфляжа clien.net

В первую очередь стоит уделить внимание дизайну передней части. Фирменная решетка на месте, но теперь этот элемент выполнен в более строгой форме. То же касается и передних фар, которые получили довольно резкие очертания. Все это способствует имиджевому преобразованию модели, которая оставаясь семейным автомобилем, теперь выглядит более стильно.

Это в полной мере соответствует желанию компании добавить Kia Sorento премиальности. Замеченная на заднем плане Газель, конечно, вызывает вопросы, но мы оставим это за скобками. Переходя к корме, стоит отметить не менее серьезные по сравнению с передней частью изменения. Задние фонари теперь состоят из двух вертикальных блоков, что выглядит очень свежо и необычно.

Сзади новый Киа Соренто 2021 выглядит очень необычно clien.net

Фотошпионы порадовали изображением салона. Стоит отметить смелый дизайн передней панели, которая получилась брутальной и визуально крепкой. Опять же, ничего общего с предшественником здесь нет. Также стоит отметить стильное рулевое колесо, цифровой щиток приборов и крупный дисплей мультимедийной системы.

Крупные элементы и множество переключателей создают интересную атмосферу в салоне Kia Sorento 2021 clien.net

Полностью Kia Sorento 2021 рассекретят в феврале. После этого (в марте) большой кроссовер отправится на Женевский автосалон для живого дебюта на европейской территории.

Прежний Kia Sorento выглядит не так эффектно kia.com

До появления полноразмерного Kia Telluride именно Sorento был самым крупным кроссовером Kia kia.com

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