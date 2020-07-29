Дешевые б/у авто из такси Германии: что они из себя представляют.. Фото: autobild.de

В Украине б/у авто из Германии пользуются хорошим спросом. Но нередко среди них оказываются машины с "сюрпризом" – те, которые раньше работали в такси. Нетрудно догадаться, что от таких легковушек лучше держаться подальше.

Не так давно журналисты издания autobild.de посетили несколько площадок по продаже подержанных авто в Германии, где осмотрели автомобили такси. Их выводы, сделанные в ходе осмотра, наглядно показывают, каких неприятностей полны соответствующие машины.

Дешевые б/у авто из такси Германии: что они из себя представляют Фото: autobild.de

Интересная деталь – зачастую автомобили из такси Германии можно опознать по характерному бежевому цвету, более известному как "слоновая кость". Однако далеко не все авто работают на развозках в таком окрасе, поэтому попадаются и белые, и серебристые, и черные такси.

Дешевые б/у авто из такси Германии: что они из себя представляют Фото: autobild.de

Немецкие коллеги с ужасом констатируют: автомобили из такси – это мир мошенничества. У таких машин зачастую огромные пробеги – 470 000, 521 000, 646 000, 803 000 км. Однако перекупщики не брезгуют ими: покупают, скручивают пробег, ремонтируют и перекрашивают, после чего отправляют в Восточную Европу, где "скидывают" частным владельцам.

И отчасти таких мошенников можно понять. Взять, например трёхлетний, Mercedes E-Class E 200 d. По-сути, машины свежая: работает отлично, салон выглядит аккуратно (в частности, сиденья и рулевое колесо), Однако по пробегу машина уже уставшая – 412 000 км! И как здесь не подкрутить?

Mercedes E-Class E 200 d. Фото: autobild.de

Mercedes E-Class E 200 d. Фото: autobild.de

Mercedes E-Class E 200 d. Фото: autobild.de

Рядом стоит черный Mercedes Vito, который "повидал еще больше" – Кузов и салон (спасибо чехлам) выглядят "на четверку", а вот пробег – 521 000 км.

Mercedes Vito. Фото: autobild.de

Mercedes Vito. Фото: autobild.de

Другой пример – Mercedes W211 E200 CDI 2007 года. В случае с этим авто видно, что через него прошло много пассажиров, плюс цифры на одометры внушают – 531 000 км. Зато продают 13-летнее авто всего за 1950 евро.

Mercedes W211 E200 CDI. Фото: autobild.de

Mercedes W211 E200 CDI. Фото: autobild.de

Еще один интересный автомобиль – 10-летняя дизельная "ешка" Мерседес. Возраст небольшой, верно? А вот пробег тоже поражает – 803 000 км. Причем на 580 000 км автомобилю заменили двигатель.

Mercedes E-Class 2010. Фото: autobild.de

Mercedes E-Class 2010. Фото: autobild.de

Но есть и хороший момент, который заключается в том, что парк автомобилей такси в основном ограничен машинами марки Mercedes (в таком случае проще выявить "кота в мешке". Владелец одной из площадок объяснил журналистам, что в такси часто используют Мерседесы, потому что авто этого бренда нет равным. Те же Фольсквагены "едва преодолевают 300 000 километров". "У TDI часто возникают проблемы с двухмассовым маховиком, коробкой передач или электроникой уже после 100 000 км", – заявил специалист.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в каком состоянии продают авто в Германии за 200-700 евро.