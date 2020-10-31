Дешевле "евробляхи": сколько стоят самые доступные украинские авто

ЗАЗ "Таврия" – самый дешевый автомобиль украинского производства. Бюджетная модель покинула конвейер в 2007 году. Но эти машины до сих пор можно купить на вторичке.

АвтоОбоз изучил рынок, цены, пробеги и состояние ЗАЗ-1102 в секторе подержанных автомобилей. Цены преимущественно низкие, но есть исключения.

Сразу стоит отметить, что откровенно дорогой экземпляр выбранной модели найти не удастся. Предел – $3800 (108 000 грн). За эти деньги можно только начать присматривать б/у иномарку в плохом состоянии. В данном случае на продажу выставили "тюнингованный" вариант.

Владелец существенно модифицировал свой автомобиль. Усилил кузов, установил новую аудиосистему с 6 динамиками и сабвуфером, доработал салон с точки зрения шумоизоляции, появились электростеклоподъемники. Под капотом установлен 1,5-литровый двигатель ВАЗ, а снаружи внимание привлекает новый обвес и 14-дюймовые легкосплавные диски. При этом машина давно не новая: у экземпляра 1993 года выпуска пробег равен 86 000 км.

На обратной стороне – самые дешевые предложения, которые начинаются с 300 долларов (8 500 грн). Но такие автомобили не на ходу и годятся только для разборки на запчасти. За $350 можно обратить внимание на вроде бы рабочую машину, но продавец эту информацию не конкретизирует. Во всяком случае, отметки "не на ходу" нет. С другой стороны, в объявлении лишь несколько неинформативных фото, которые разве что четко демонстрируют повреждения передней части. Пробег – 11 000 км.

Всего на 2 доллара дороже – за $352 (10 000 грн) – предлагается вполне "живая" ЗАЗ "Таврия" 1997 года с пробегом всего 24 000 км. Тем не менее, для своего возраста и состояния хэтчбек проехал слишком мало. По информации продавца, транспортное средство требует косметического ремонта и нуждается в замене аккумулятора. К слову, он обойдется еще почти в 100 долларов, если рассматривать новый и хороший.

Если покупка аккумулятора не рассматривается и нужен экземпляр "в сборе", можно потратить $400 (11 300 грн) за машину 1992 года с пробегом 80 000 км. Звучит и выглядит правдоподобно. Продавец говорит о новом аккумуляторе. Видимо, в жертву пришла дверь водителя – она отличается по цвету. Возможно, автомобиль попадал в ДТП, хотя отмечается, что он не бит. В таком случае дверь могла повредиться коррозией, поэтому ее заменили другой деталью.

500 долларов (14 200 грн) – наша следующая отметка. Машина 1991 года (почти 30 лет!) преодолела 500 000 км. Судя по фото, она проехала это расстояние где-то в аду. Краска с кузова просто осыпается, да и необходимо вложиться в ремонт. За эту цену на вторичном рынке очень много предложений в разном состоянии.

Действительно хороший экземпляр можно найти за $1000 (28 400 грн). 1994 год. Пробег большой – 186 000 км. Но хэтчбек выглядит ухоженным. Владелец сообщает о хорошем техническом состоянии и большом количестве компонентов, которые недавно были установлены или заменены.

Салон также выглядит ухоженным. Вообще "Таврия" – довольно надежный и неприхотливый автомобиль, который не требует больших вложений. Важно только аккуратно обращаться с машиной и вовремя "лечить" недуги. Тогда транспортное средство прослужит долго и без нареканий. Похоже, это как раз такой случай.

Если бюджет на покупку подержанной бюджетной модели не ограничен (в разумных рамках), за $2000 (56 800 грн) можно купить хороший экземпляр 2004 года выпуска с 197 000 км на одометре. Владелец отмечает, что в машине многое сделал сам. Вообще в случае с ЗАЗ "Таврия" стоит готовиться к тому, что придется работать руками самостоятельно. Многие что-то подгоняют в этом автомобиле "под себя". В конкретном случае – это сигнализация, электростеклоподъемники, светодиодные фонари и ксеноновые фары. Есть ГБО. С другой стороны, украинские автомобилисты за 2000 долларов уже посматривают в сторону б/у авто из Европы. Вопросы растаможки опускают за скобки.

OBOZREVATEL недавно рассказывал о зарубежных моделях, которые можно купить в Украине по цене "евробляхи". При этом ехать за ними в європейские страны не нужно, да и переживать о легализации не придется.