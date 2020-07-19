Черная серия: Mercedes-AMG показал экстремальный вариант купе GT

Спортивное подразделение Mercedes-AMG подготовило самую мощную за всю свою историю версию мотора V8, которым оснастили экстремальное купе GT Black Series.

Mercedes-AMG GT Black Series. Фото: media.daimler.com

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Под капотом новинки расположился новейший двигатель AMG 4.0 V8 с двумя турбинами и "сухим" картером. Он развивает мощность 537 кВт (730 л.с.) при 6700-6900 об/мин, а максимальный крутящий момент достигает 800 Нм в широком диапазоне от 2000 до 6000 об/мин. Двигатель получил собственный заводской индекс, так как пережил серьезную модернизацию по сравнению с базовым 4-литровым V8, известным по другим моделям подразделения из Аффальтербаха.

Mercedes-AMG GT Black Series. Фото: media.daimler.com

В обоих турбонагнетателях используются антифрикционные подшипники, а по сравнению с аналогами они получили более крупные компрессорные колеса, каждый из которых способен доставлять к цилиндрам 1100 кг воздуха в час. Для сравнения, у модели AMG GT R производительность компрессора 900 кг/ч. Кроме того, скорость вращения выросла с 7000 до 7200 об/мин. А более крупный интеркулер обеспечивает лучший температурный баланс.

Mercedes-AMG GT Black Series. Фото: media.daimler.com

Мощный мотор работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач AMG Speedshift DCT 7G, которую модернизировали с учетом передачи большей мощности.

Mercedes-AMG GT Black Series. Фото: media.daimler.com

Для улучшения аэродинамики автомобиль получил собственный обвес и многочисленные элементы, позволяющие увеличить прижимную силу. Внешне Black Series выглядит практически как гоночный болид Mercedes-AMG GT3.

Mercedes-AMG GT Black Series. Фото: media.daimler.com

Сзади установили "двухэтажный" спойлер, причем угол атаки каждого из крыльев можно настроить вручную, а верхнее крыло снабдили подвижной секцией с сервоприводом. В зависимости от условий электроника автоматически меняет угол атаки в диапазоне 20 градусов.

Mercedes-AMG GT Black Series. Фото: media.daimler.com

Центральный воздухозаборник стал больше, передний сплиттер получил два фиксированных положения, а за дополнительные воздуховоды в крыльях помогают отводить тепло от тормозов. Улепластиковый капот снабдили дополнительными "жабрами" для лучшего охлаждения двигателя. В результате прижимную силу на скорости 250 км/ч удалось увеличить по сравнению с версией GT PRO со 100 до 400 кгс.

Mercedes-AMG GT Black Series. Фото: media.daimler.com

Mercedes-AMG GT Black Series. Фото: media.daimler.com

За счет увеличения карбоновых деталей снаряженную массу удалось уменьшить до 1540 кг (-35 кг). За доплату предлагается пакет AMG Track Package с полукаркасом безопасности, облегченными углепластиковыми "ковшами" с четырехточечными ремнями и огнетушителем.

Mercedes-AMG GT Black Series. Фото: media.daimler.com

Купе GT Black Series способно разгоняться до 100 км/ч за 3,2 секунды, а вторую "сотню" стрелка спидометра минует спустя всего 9 секунд после старта. Максимальная скорость новинки достигает 325 км/ч. Стоимость новинки пока не оглашается, но можно предположить, что она составит не менее 250 тысяч евро.

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