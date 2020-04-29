Главная Новости
29 апреля • обновлено в 18:49
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

BMW 4 Series проходит финальные тесты

779
Читать материал на украинском

Компания BMW заканчивает серию дорожных испытаний нового купе BMW 4-Series.

2021 BMW 4-Series Coupe

2021 BMW 4-Series Coupe

bmw.com

Немецкие инженеры вносят последние изменения в настройку новинки, которая совсем скоро будет представлена общественности. Тесты модели проходят в Германии в фирменном R&D-центре в Мюнхене.

2021 BMW 4-Series Coupe

2021 BMW 4-Series Coupe

bmw.com

После зимней серии тестов в Швеции, на полигоне Miramas во Франции и любимом всеми производителями немецком Нюрбургринге, прототипы вернулись в Баварию.

2021 BMW 4-Series Coupe

2021 BMW 4-Series Coupe

bmw.com

В компании обещают, что шасси 4 Series Coupe имеет совершенно индивидуальные настройки, а главный акцент сделан на "волнующих драйверских способностях".

По сравнению с родственным седаном 3 Серии, новое купе имеет лучший коэффициент аэродинамического сопротивления, на 57 мм ниже и имеет на 21 мм более низкий центр тяжести. Кроме того, автомобиль имеет увеличенный угол развала передних колес и более широкую заднюю колею (+23 мм). За счет всех этих изменений 4 Series Coupe создатели обещают значительно улучшенную управляемость, в том числе в скоростных поворотах.

2021 BMW 4-Series Coupe

2021 BMW 4-Series Coupe

bmw.com

Создатели новинки обещают высокий уровень комфорта в условиях повседневной эксплуатации благодаря новой пружинной передней подвеске и "пятирычажке" сзади. Конструкция кузова была усилена, что также должно положительно сказаться на управляемости.

2021 BMW 4-Series Coupe

2021 BMW 4-Series Coupe

bmw.com

Для топ-версии M440i xDrive Coupe будет предложен турбированный 3-литровый рядный 6-цилиндровый мотор мощностью 374 л.с. Этот силовой агрегат использует гибридную технологию на 48 В, стартер-генератор и дополнительную АКБ.

2021 BMW 4-Series Coupe

2021 BMW 4-Series Coupe

bmw.com

Электромотор обеспечивает до 11 л.с. при интенсивном разгоне. Реализовать потенциал мощного мотора помогает 8-ступенчатая коробка передач Steptronic Sport и система полного привода xDrive. Кроме того, в арсенале M440i xDrive Coupe присутствуют спортивный дифференциал и тормоза от M Sport, а также 18-дюймовые легкосплавные диски M.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания BMW показала новый седан 5 Серии.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Германия
Теги
авто новости новые авто BMW
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новости

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9866.

    Вылечились: 1103. Умерли: 250.

  • В мире заболели уже более 3,1 миллиона человек, погибли – почти 220 тысяч.

  • В Украине для лечения коронавируса применят новое лекарство: как оно действует.

  • Врачи назвали простой способ профилактики коронавируса: хватит 10 минут.

  • В США раскупили препарат от изжоги. Говорят, помогает в лечении COVID-19.

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги