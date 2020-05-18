Безопасная езда в дождь: как избежать аквапланирования

Сильный дождь может стать серьезной проблемой для автомобилиста. Эксперты компании Nokian Tyres делятся своими советами и рекомендациями по безопасной езде во время ненастья.

Во время дождя в пятне контакта протектора шины и дорожным полотном образуется прослойка воды nokiantyres.com

Во время дождя в пятне контакта протектора шины и дорожным полотном образуется прослойка воды. Ее толщина существенно увеличивается, если машина попадает в колею. В результате этого возникает аквапланирование – шины полностью теряют контакт с дорогой, что может вызвать потерю управляемости и сцепления.

К чему приводит изношенный протектор

Если шины изношены, на определенной скорости канавки протектора уже не успевают выталкивать воду из пятна контакта. В результате сцепление шины с дорогой утрачивается и авто становится неуправляемым на дороге.

Исследования, проведенные компанией Nokian Tyres, показали, что на изношенных шинах (протектор менее 1,6 мм, слой воды около 5 мм) опасность аквапланирования возникает при скорости 76 км/ч, а у новых шин аналогичный показатель равен 96 км/ч.

На иллюстрации хорошо видно, как уменьшается пятно контакта при износе и с увеличением скорости nokiantyres.ua

Для безопасного и уверенного вождения летом остаточная глубина протектора должна составлять не меньше 4 мм.

Индикатор износа

Для легкого контроля состояния протектора шины Nokian Tyres снабжены индикатором износа DSI (Driving Safety Indicator), который расположен на центральном ребре шины в виде цифр, которые показывают остаточную глубину протектора в миллиметрах и стираются по мере износа шины.

Индикатор DSI в виде капли показывает, когда шина уже не может защищать от аквапланирования на мокрой дороге nokiantyres.ua

Как бороться с аквапланированием

Если вы заметили, что ваш автомобиль "поплыл", уберите ногу с педали "газа". Ни в коем случае не тормозите и не делайте резких движений рулем. Так как процесс снижения скорости уже начался, сцепление колес с дорогой быстро восстановится. В этот момент колеса должны быть ровными, а не вывернутыми вбок.

Летние шины Nokian Tyres nokiantyres.com

Простые правила безопасного вождения в дождь

Поддерживайте безопасную дистанцию до впереди идущего авто.

Соблюдайте скоростной режим: в проливной дождь скорость движения должна быть на 15-20 км/ч ниже, чем при движении по сухому асфальту.

Тормозной путь на мокрой дороге увеличивается, поэтому начинайте торможение заранее и плавно.

Управляйте машиной спокойно, без резких движений рулем и экстренного торможения.

Старайтесь избегать глубоких луж и колеи, где скапливается много воды.

В дождь на тормозные колодки попадает вода, поэтому эффективность тормозов снижается. Необходимо периодически плавно нажимать на педаль тормоза, чтобы их подсушить.

Ассортимент летних шин Nokian Tyres

Лучшим оружием против аквапланирования являются качественные летние шины. Компания Nokian Tyres предлагает широкий ассортимент, включающий такие модели, как Nokian Hakka Black 2, Nokian Hakka Blue 2 и Nokian Hakka Green.

Nokian Hakka Black 2 предназначена для мощных и скоростных легковых авто. Она отвечает самым строгим требованиям сложных условий северного лета. Колейность на дороге и быстрая смена полосы движения не повлияет на стабильную и предсказуемую управляемость.

Летние шины Nokian Hakka Black 2 для мощных и скоростных авто nokiantyres.com

Концепция Dynamic Grip гарантирует, что пятно контакта шины, созданной для активного динамичного вождения, обеспечит точное и контролируемое управление машиной в любых дорожных условиях.

Nokian Hakka Blue 2 – для автомобилей среднего класса. В ней нашли применении инновационные технологии Dry Touch 2, Coanda и Flow Guides. Все они направлены на обеспечение максимального контакта шин с мокрой дорогой.

Летние шины Nokian Hakka Blue 2 nokiantyres.com

Особый рисунок протектора с разнообразными по форме канавками позволяет ускорить отвод воды из пятна контакта шины с дорогой, чтобы предотвратить аквапланирование. Резиновая смесь Nokian Hakka Blue Hybrid улучшает сцепление на мокрой дороге и экономит топливо.

Шины для кроссоверов и внедорожников

Помимо моделей для легковых автомобилей, компания предлагает шины для кроссоверов и внедорожников Nokian Hakka Black 2 SUV и Nokian Hakka Blue 2 SUV. Обе модели премиальных шин используют в своей конструкции запатентованную компанией Nokian Tyres технологию Aramid Sidewall.

Летние шины Nokian Hakka Black 2 SUV и Nokian Hakka Blue 2 SUV. используют в своей конструкции технологию Aramid Sidewall. nokiantyres.com

Усиленная конструкция боковины с добавлением арамидного волокна обеспечивает множество преимуществ. Этот материал, применяемый в военной и космической отраслях, обеспечивает высокую прочность, надежно защищает от ударов и порезов, а кроме того, гарантирует долговечность и износостойкость.

Летние шины Nokian Hakka Black 2 SUV nokiantyres.com

Экономия и безопасность

Nokian Hakka Green 2 – хороший выбор для компактных и семейных автомобилей, а также электромобилей. Эти шины имеют низкий коэффициент сопротивления качению. Они эффективно противостоят аквапланированию, обеспечивают низкий расход топлива и повышенную износостойкость. Свойства компонентов резиновой смеси помогают шине адаптироваться к дорожным условиям, температуре и даже к индивидуальной манере управления.

Летние шины Nokian Tyres nokiantyres.com

Хакка Гарантия

Уникальная концепция Nokian Tyres Hakka включает фирменную Хакка Гарантию и дорожный ассистанс. Если шина, которая была правильно установлена и корректно использовалась, получила повреждение при повседневной эксплуатации и пришла в негодность, покупатель получит взамен новую аналогичную шину совершенно бесплатно. Хакка Гарантия распространяется на шину, остаточная высота протектора которой составляет не менее 4 мм, а с момента ее приобретения прошло не более года. Если шина получила повреждение в пути, к вам на помощь приедут специалисты службы ассистанса. Больше о Хакка Гарантии.

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