Acura представила флагманский кроссовер MDX

Acura MDX четвертого поколения официально представлена в США.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. По сравнению с предшественником, новый кроссовер стал крупнее по своим габаритным размерам, получил увеличенную колесную базу и более широкую колею.

Acura MDX четвертого поколения построена на новой платформе. Впервые автомобиль оснащается передней двухрычажной подвеской, а сзади установлена многорычажная конструкция. Это позволит улучшить ездовые характеристики новинки, показатели управляемости и повысит уровень комфорта. Новая конструкция шасси стала более жесткой, а также отличается улучшенной звуко- и шумоизоляцией. Автомобиль получил новый усилитель руля, а также более эффективную тормозную систему с дисками увеличенного диаметра и новым более производительным усилителем.

Для Acura MDX предлагается модернизированный 3,5-литровый двигатель V6 c непосредственным впрыском и технологией i-VTEC, который развивает мощность 294 л.с. и обладает крутящим моментом 362 Нм. Для повышения эффективности его работы установлен новый впускной коллектор из магниевого сплава, изменена форма поршней и увеличена степень сжатия до 11.5:1.

Фирменная система непрерывного контроля фаз газораспределения i-VTEC для впускных клапанов работает в тесном взаимодействии с системой управления работой цилиндров VCM для повышения топливной экономичности. Кроме того, впервые автомобиль получил управляемые радиаторные заслонки Active Shutter Grille, улучшающие аэродинамику автомобиля.

Еще одной инновацией стала новая 10-ступенчатая автоматическая трансмиссия со спортивным режимом Sequential SportShift и подрулевыми "лепестками". Помогает реализовать возможности силового агрегата фирменная трансмиссия SH-AWD с системой векторизации тяги. Четвертое поколение SH-AWD обладает увеличенным быстродействием и способна отправлять к задним колесам до 70% тяги и мгновенно перераспределять до 100% момента между левым и правым задними колесами.

Не меньше инноваций ожидают покупателей в салоне новой Acura MDX. Автомобиль получил цифровой кокпит с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями. Первый обеспечит водителя всей необходимой информацией и показаниями бортового компьютера, второй предназначен для мультимедийной системы и управления вспомогательными функциями. К услугам водителя и его спутников беспроводное подключение к Apple CarPlay и Android Auto, беспроводная зарядка и порт USB-C, а также виртуальный ассистент Amazon Alexa. Для меломанов предусмотрена аудиосистема ELS Studio 3D с 16-ю динамиками и выходной мощностью 710 Вт.

Более крупные размеры машины позволили увеличить полезное пространство салона и повысить уровень комфорта его обитателей. Семиместный салон с индивидуальными кресла на всех трех рядах отделан кожей, деревом и полированным алюминием.

Передние кресла имеют регулировку в 12-ти направлениях, трехступенчатый подогрев и память на 3 положения. В качестве опции предлагается вентиляция передних кресел, а также дополнительные регулировки боковой и поясничной поддержки. Впервые в классе на MDX среднее сиденье второго ряда можно сложить или полностью демонтировать, превратив авто в 6-местное.

Впервые у Acura MDX появилась спортивная версия Type S. Новинка получит в свое распоряжение 360-сильный мотор V6, 10-ступенчатый "автомат" и полноприводную трансмиссию SH-AWD. В богатой комплектации появятся 21-дюймовые легкосплавные диски, более мощные тормоза от Brembo и ряд других технических особенностей.

Внешне отличить версию Type S можно будет по иному рисунку облицовки радиатора, квартету патрубков выхлопной системы и черному, а не хромированному декору.

В салоне новинки появятся передние кресла с функцией массажа с 9 режимами, а также самая могучая в истории Acura аудиосистема ELS Studio 3D мощностью свыше 1000 Вт с 25-ю динамиками. Дебют спортивной версии намечен на лето будущего года.

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