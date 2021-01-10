Водитель назвал недостатки автопилота Tesla после 12 часов за рулем

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Электромобили
1,4 т.
Водитель назвал недостатки автопилота Tesla после 12 часов за рулем

Водитель проехал 12 часов за рулем автомобиля Tesla Model 3 проехал из Сан-Франциско в Лос-Анджелес (США) и обратно на автопилоте и назвал его недостатки.

Батареи авто не хватило на все 600 км дороги в один конец. За все время зарядные станции водителю пришлось посещать дважды, пишет Naked Science.

На обратном пути в Сан-Франциско при полном заряде аккумулятора нужна была всего одна остановка. В течение 12 часов в пути водитель управлял авто лишь на несколько минут, чтобы трижды заехать на зарядные станции и объехать неизвестный мусор на дороге, что могло навредить Tesla на высокой скорости.

Отмечается, что в городах авто двигалось благодаря управлению бета-версии функции Full Self-Driving, а на трассе работал режим Autopilot.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, полицейское управление в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк, добавило Tesla Model Y в свой автопарк.

СШАTeslaэлектромобилиавто