В Украине наладили производство современных электрических мотоциклов

В Украине стартовало серийное производство мотоцикла под названием GEON ScrAmper. Новинка представляет собой электрический байк по цене бюджетного б/у автомобиля.

Как пишет FirstGear, электромотоцикл разработала компания GEON при поддержке центра EMGo Technology. За основу был взят бензиновый мотоцикл GEON ScrAmbler – вместо штатного двигателя на 250 "кубиков" и топливного бака инженеры установили 18-сильный (22 л.с. на пике) электромотор и батарею емкостью 10 кВтч. Коробка передач осталась прежней – 5-ступенчатая "механика".

Характеристики украинского электромотоцикла следующие: в городском цикле он проезжает 120 км на одном заряде, при пиковой мощности – 105 км; зарядка АКБ занимает 2,5 часа; максимальная скорость составляет 122 км/ч.

Пока на конвейер запущена ограниченная серия ScrAmper. Цена электробайка – примерно 5 500 долларов.

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