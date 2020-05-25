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25 мая • обновлено в 18:28
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/ Электромобили

В сети показали странную Tesla, которой не существует

1.4т
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Tesla создала не так много моделей, чтобы мы могли в них заблудиться. Но в сети показали фото электромобиля, которого нет в модельной линейке Tesla. В основе мы видим Model X.

Хоть Tesla Model X и называют кроссовером (даже полный привод есть), для бездорожья этот электромобиль совершенно не годится. Главные проблемы – неподходящая геометрическая проходимость и слишком маленький дорожный просвет. Но как минивэн электрокар зарекомендовал себя неплохо.

Именно поэтому покупатели в основном используют Тесла Модел Х как дорогой семейный автомобиль. Значит, машине можно добавить еще больше практичности. И назвать Model XL.

Tesla Model XL от Drivable Designs

Tesla Model XL от Drivable Designs

drivabledesigns.wordpress.com

Tesla Model XL от Drivable Designs

Tesla Model XL от Drivable Designs

drivabledesigns.wordpress.com

Авторы этих изображений из Drivable Designs сделали кузов длиннее, а крышу – выше. Также в автомобиле появился более вместительный багажник. В то же время, от дорогих и бесполезных задних дверей в стиле крыла сокола отказались, а вместо них показали два варианта – классические или сдвижные двери. Очень практично.

Tesla Model XL от Drivable Designs

Tesla Model XL от Drivable Designs

drivabledesigns.wordpress.com

Tesla Model XL от Drivable Designs

Tesla Model XL от Drivable Designs

drivabledesigns.wordpress.com

Интересно, что в итоге такой электрический минивэн Tesla выглядит аккуратно и вполне сбалансированно. Может ли что-нибудь подобное появиться в модельном ряду американской компании? Такая вероятность существует. Но в первую очередь Tesla озадачена проблемами с компактным кроссовером Model Y, производство которого только начала осваивать.

Грузовик Tesla Semi

Грузовик Tesla Semi

tesla.com

Электропикап Tesla Cybertruck

Электропикап Tesla Cybertruck

tesla.com

Далее на горизонте – пикап Cybertruck, электрический грузовик Tesla Semi и спортивный Roadster, которые вообще неизвестно когда появятся. Сперва в серийное производство должны отправиться эти модели.

OBOZREVATEL ранее рассказывал о новых взглядах Volvo на автомобильный мир в целом после пандемии и на электромобили в частности.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Tesla кроссовер электромобили авто
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