В Европе начали раздавать деньги на покупку подержанных электромобилей

Европейские власти продолжают стимулировать население пересаживаться на "зеленый" транспорт. В частности, правительство Франции решило выдавать субсидии на покупку подержанных электромобилей.

Как сообщает InsideEVs, размер выплаты составит 1 000 евро, нововведение вступит в силу с начала года – 1 января 2021-го.

Впрочем, выделение дополнительных средств на реализацию этого проекта не планируется: ранее во Франции предоставляли льготу на покупку новых электрокаров в размере 7 000 евро, но теперь ее урежут до 6 000.

Такие меры должны выполнить параллельно еще одну цель – повысить продажи автомобилей во Франции в принципе. Так, с начала года из-за пандемии местный авторынок упал на 38%. Более-менее неплохие показатели продемонстрировал лишь сегмент электромобилей: за прошедшее время французы купили 68 тыс. новых "электричек".

Из этого следует, что правительство несколько помогло урегулировать ситуацию на рынке новых авто, теперь же дошел черед до "вторички".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что похожие меры приняли в Германии – там электромобили стали раздавать почти что бесплатно.