Украинцы могут остаться без любимого электромобиля: что произошло

Продажи электромобилей растут, занимая при этом небольшой процент рынка новых авто. Но и этого уже достаточно для того, чтобы возник дефицит компонентов.

Как выяснил OBOZREVATEL, один из лучших электромобилей современности – Jaguar I-Pace – столкнулся с серьезными трудностями. Эта модель, кстати, является наиболее популярным новым EV на украинском рынке.

Кроссовер Jaguar I-Pace – самый продаваемый новый электромобиль в Украине jaguar.com

Этому способствуют достойные динамические характеристики и запас хода около 400 км, яркий дизайн и любовь украинцев к роскошным авто. Более того, кроссовер Jaguar I-Pace – довольно молодая модель, поэтому подержанных экземпляров на рынке не так много. По продажам новых авто в Украине I-Pace обгоняет любой другой электрокар. Но вскоре это может измениться.

Jaguar I-Pace предлагает своим пассажирам роскошный интерьер jaguar.com

Спрос на британский электрический кроссовер растет во всем мире, поэтому компания ожидаемо столкнулась с невозможностью его удовлетворить. Поставщик литий-ионных батарей – корейская LG Chem – сотрудничает с большим количеством автопроизводителей. Каждый из них постоянно просит увеличить поставки.

Но производство батарей – сложный и энергозатратный технологический процесс. Несмотря на то, что запасов сырья по прогнозам хватит на всех, его нужно перерабатывать. За готовыми компонентами буквально выстраиваются очереди из автомобильных компаний.

Из-за проблем с батареями поставки Jaguar I-Pace могут задержаться jaguar.com

По этой причине с понедельника, 17 февраля, Jaguar приостановит сборочную линию I-Pace в австрийском Граце на одну неделю. Предполагается, что за это время поставки аккумуляторов с польского предприятия LG Chem удастся возобновить. Возможно, покупателям придется подождать свои электрокары.

С другой стороны, предпосылок к снижению спроса на батареи нет. Ведь почти все автопроизводители активно расширяют свои электромобильные линейки. Остается только наблюдать за дальнейшим развитием событий, которые даже могут привести к дефициту новых электромобилей на рынке.

Напомним, OBOZREVATEL рассказывал об интересном достижении электромобилей, благодаря которому они обошли машины с механическими КПП.

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