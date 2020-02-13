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13 февраля • обновлено в 13:10
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Украинцы могут остаться без любимого электромобиля: что произошло

1.3т
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Продажи электромобилей растут, занимая при этом небольшой процент рынка новых авто. Но и этого уже достаточно для того, чтобы возник дефицит компонентов.

Как выяснил OBOZREVATEL, один из лучших электромобилей современности – Jaguar I-Pace – столкнулся с серьезными трудностями. Эта модель, кстати, является наиболее популярным новым EV на украинском рынке.

Кроссовер Jaguar I-Pace – самый продаваемый новый электромобиль в Украине

Кроссовер Jaguar I-Pace – самый продаваемый новый электромобиль в Украине

jaguar.com

Этому способствуют достойные динамические характеристики и запас хода около 400 км, яркий дизайн и любовь украинцев к роскошным авто. Более того, кроссовер Jaguar I-Pace – довольно молодая модель, поэтому подержанных экземпляров на рынке не так много. По продажам новых авто в Украине I-Pace обгоняет любой другой электрокар. Но вскоре это может измениться.

Jaguar I-Pace предлагает своим пассажирам роскошный интерьер

Jaguar I-Pace предлагает своим пассажирам роскошный интерьер

jaguar.com

Спрос на британский электрический кроссовер растет во всем мире, поэтому компания ожидаемо столкнулась с невозможностью его удовлетворить. Поставщик литий-ионных батарей – корейская LG Chem – сотрудничает с большим количеством автопроизводителей. Каждый из них постоянно просит увеличить поставки.

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Но производство батарей – сложный и энергозатратный технологический процесс. Несмотря на то, что запасов сырья по прогнозам хватит на всех, его нужно перерабатывать. За готовыми компонентами буквально выстраиваются очереди из автомобильных компаний.

Из-за проблем с батареями поставки Jaguar I-Pace могут задержаться

Из-за проблем с батареями поставки Jaguar I-Pace могут задержаться

jaguar.com

По этой причине с понедельника, 17 февраля, Jaguar приостановит сборочную линию I-Pace в австрийском Граце на одну неделю. Предполагается, что за это время поставки аккумуляторов с польского предприятия LG Chem удастся возобновить. Возможно, покупателям придется подождать свои электрокары.

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С другой стороны, предпосылок к снижению спроса на батареи нет. Ведь почти все автопроизводители активно расширяют свои электромобильные линейки. Остается только наблюдать за дальнейшим развитием событий, которые даже могут привести к дефициту новых электромобилей на рынке.

Напомним, OBOZREVATEL рассказывал об интересном достижении электромобилей, благодаря которому они обошли машины с механическими КПП.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
новости Jaguar кроссовер электромобили новые авто авто
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Жалко украинских пенсионеров. Откладывали же на него с пенсий.
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Гоша Злой
Гоша Злой
что же теперь делать???! и как дальше жить???!)
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