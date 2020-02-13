Украинцы могут остаться без любимого электромобиля: что произошло

Продажи электромобилей растут, занимая при этом небольшой процент рынка новых авто. Но и этого уже достаточно для того, чтобы возник дефицит компонентов.
Как выяснил OBOZREVATEL, один из лучших электромобилей современности – Jaguar I-Pace – столкнулся с серьезными трудностями. Эта модель, кстати, является наиболее популярным новым EV на украинском рынке.
Кроссовер Jaguar I-Pace – самый продаваемый новый электромобиль в Украине
jaguar.com
Этому способствуют достойные динамические характеристики и запас хода около 400 км, яркий дизайн и любовь украинцев к роскошным авто. Более того, кроссовер Jaguar I-Pace – довольно молодая модель, поэтому подержанных экземпляров на рынке не так много. По продажам новых авто в Украине I-Pace обгоняет любой другой электрокар. Но вскоре это может измениться.
Jaguar I-Pace предлагает своим пассажирам роскошный интерьер
jaguar.com
Спрос на британский электрический кроссовер растет во всем мире, поэтому компания ожидаемо столкнулась с невозможностью его удовлетворить. Поставщик литий-ионных батарей – корейская LG Chem – сотрудничает с большим количеством автопроизводителей. Каждый из них постоянно просит увеличить поставки.
Но производство батарей – сложный и энергозатратный технологический процесс. Несмотря на то, что запасов сырья по прогнозам хватит на всех, его нужно перерабатывать. За готовыми компонентами буквально выстраиваются очереди из автомобильных компаний.
Из-за проблем с батареями поставки Jaguar I-Pace могут задержаться
jaguar.com
По этой причине с понедельника, 17 февраля, Jaguar приостановит сборочную линию I-Pace в австрийском Граце на одну неделю. Предполагается, что за это время поставки аккумуляторов с польского предприятия LG Chem удастся возобновить. Возможно, покупателям придется подождать свои электрокары.
С другой стороны, предпосылок к снижению спроса на батареи нет. Ведь почти все автопроизводители активно расширяют свои электромобильные линейки. Остается только наблюдать за дальнейшим развитием событий, которые даже могут привести к дефициту новых электромобилей на рынке.
Напомним, OBOZREVATEL рассказывал об интересном достижении электромобилей, благодаря которому они обошли машины с механическими КПП.
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