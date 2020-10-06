У нового кроссовера Tesla отлетела крыша в первый выезд после покупки

В США произошел курьезный случай с новым кроссовером Tesla Model Y. У электрокара отслоилась стеклянная крыша в первую же поездку после покупки – как только владелец покинул дилерский центр.

О досадном инциденте рассказали в соцсети Reddit. После сделки мужчина отправился со своим сыном домой, и в какой-то момент водитель и пассажир услышали, как из салона доносится сильный звук ветра. Поначалу они предположили, что дело было в случайно открывшемся окне, но оказалось, что "гул" образовался из-за панорамной крыши, которая оторвалась от кузова кроссовера и отлетела прямо на ходу (чтобы посмотреть видео, досколльте новость до конца).

Американец сразу же позвонил в полицию и предупредил, что на дороге могут валяться осколки стекла. После этого он направился к дилеру и вернул машину. Представители компании пообещали сделать бесплатную замену крыши, однако пострадавший водитель хочет полностью отказаться от машины и вернуть свои деньги.

Дилер предположил, что причина дефекта может состоять в том, что стекло попросту забыли приклеить на заводе, либо же у автомобиля была дефектная прокладка.

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