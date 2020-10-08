Спрос на электромобили в Украине продолжает расти

За девять месяцев 2020 года украинцы приобрели и зарегистрировали 5,4 тысяч легковых электромобилей, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Ассоциация Укравтопром. При этом доля подержанных электрокаров увеличилась до 92%, против 91% годом ранее. Средний возраст приобретенных EV составляет 4 года.

Пальму первенства в сегменте сохраняет Nissan Leaf. За девять месяцев 2020 года в Украину ввезли 1728 электромобилей этой модели.

На втором месте Tesla Model 3, которую приобрели 657 украинцев. На третьем месте еще одно детище компании Илона Маска – Tesla Model S с результатом 612 авто.

Четвертое и пятое место рейтинга занимают соответственно FIAT 500е (287 шт.) и кроссовер Tesla Model X (268 шт.).

Среди новых электромобилей наибольшей популярностью пользовался Hyundai Ioniq, которых было реализовано в Украине с начала года 93 экземпляра. Как нам сообщили в компании Hyundai, эта модель пользовалась очень хорошим спросом и все машины уже распроданы. Для тех, кто по какой-либо причине не успел стать обладателем электриечского Ioniq, могут приобрести кроссовер Kona Electric или подождать, когда на украинском рынке появится Ioniq нового поколения.

Как писал ранее OBOZREVATEL, украинцы в сентябре купили больше как новых, так и подержанных автомобилей, чем в августе.