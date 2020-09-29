Nissan создал электромобиль Leaf для нужд спасателей

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Электромобили
1,0 т.
Nissan создал электромобиль Leaf для нужд спасателей

Компания Nissan представила уникальный автомобиль для спасателей на базе электрического Leaf.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Основой для необычного проекта послужил самый массовый электромобиль – Nissan Leaf. Автомобиль оснащен тяговой батареей энергоемкостью 62 кВтч, а запас хода составляет 385 км по циклу WLTP.

Nissan Re-Leaf. Фото:

Электромобиль превратили в кроссовер, увеличив клиренс до 225 мм (+70 мм), а также снабдили автомобиль защитным обвесом по периметру кузова. Колею автомобиля расширили на 90 мм спереди и на 130 мм – сзади, установили расширенные колесные арки, а также установили 17-дюймовые колесные диски с внедорожной резиной BF Goodrich Baja.

Nissan Re-Leaf. Фото:

Новинка получила имя Re-Leaf. Таким образом создатели обыграли три английских слова – response (реакция), recovery (реабилитация) и resilience (жизнестойкость) – характеризующих свойства автомобиля. Для этого электромобиль снабдили различным специальным оборудованием для оперативного оказания помощи пострадавшим при авариях или стихийных бедствиях.

Nissan Re-Leaf. Фото:
Nissan Re-Leaf. Фото:
Nissan Re-Leaf. Фото:

Re-Leaf получил несколько разъемов для использования дополнительного оборудования на 110 и 230 вольт. Они позволяют подключать к авто электрический отбойный молоток, компрессор для подачи воздуха, медицинское оборудование для оказания первой помощи или 100-ваттный прожектор, способный работать в течение суток. Кроме того, по утверждению создателей, Re-Leaf способен обеспечить стандартное европейское домохозяйство электроэнергией в течение 6 дней.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan презентовала наследника легендарного купе Fairlady.

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