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28 апреля • обновлено в 12:52
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Nissan Leaf уступит место кроссоверу, который уже готов

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Электрический кроссовер Nissan Ariya можно назвать одним из наиболее ожидаемых автомобилей ближайшей перспективы. Новую серийную модель уже показали на изображениях.

Кроссовер Ниссан Ария продемонстрировал свой дизайн на патентных изображениях. Облик машины в полной мере будет соответствовать этим картинкам. Интересно, что прошлогодний концепт, который предвещал появление электрического SUV Nissan, почти без изменений превратился в производственный образец.

Кроссовер Nissan Ariya 2021

Кроссовер Nissan Ariya 2021

Instagram cars_secrets

Стоит отметить, что прототип получился довольно футуристичным. Хотя мы и надеялись, что машина в таком виде отправится в производство, понимали, что по пути на конвейер смелый образ наверняка претерпит множество изменений.

Кроссовер Nissan Ariya 2021

Кроссовер Nissan Ariya 2021

Instagram cars_secrets

Кроссовер Nissan Ariya 2021

Кроссовер Nissan Ariya 2021

Instagram cars_secrets

Но этого не произошло. Единственное, на что можно обратить внимание – колеса меньшего в сравнении с концептом диаметра. Интересно также, что на патентных изображениях Nissan Ariya позирует без наружных зеркал заднего вида. При этом прошлогодний прототип показывали именно с ними, а не с новомодными камерами, которые некоторые производители почему-то начинают устанавливать на свои модели. Возможно, финальный дизайн корпусов зеркал для Ariya пока просто не готов, и его зарегистрируют позже.

Кроссовер Nissan Ariya 2021

Кроссовер Nissan Ariya 2021

Instagram cars_secrets

Кроссовер Nissan Ariya 2021

Кроссовер Nissan Ariya 2021

Instagram cars_secrets

Никаких технических подробностей о новинке нет. Прототип оснащался двумя электромоторами и предлагал до 480 км запаса хода. По всей видимости, стоит ожидать того же от серийного кроссовера. Также мы знаем, что батарея электромобиля получит продвинутую систему охлаждения. Это позволит продлить срок службы компонентов и решить проблему Nissan Leaf, скорость зарядки которого сильно снижалась при подключении к быстрому терминалу второй раз подряд.

Nissan Ariya Concept

Nissan Ariya Concept

nissan-global.com

Nissan Ariya Concept

Nissan Ariya Concept

nissan-global.com

Nissan Ariya Concept

Nissan Ariya Concept

nissan-global.com

Также предположение о рыночном успехе Nissan Ariya 2021 будет нелишним. Электромобиль Ниссан Лиф можно назвать очень удачной моделью, но более совершенная техника и любимый многими формат городского внедорожника наверняка позволят новинке добиться еще большего успеха. А в сочетании с прогнозируемой ценой в $40 000 Ария может легко обогнать Leaf на рынке.

Nissan Leaf является одним из наиболее популярных электромобилей в мире

Nissan Leaf является одним из наиболее популярных электромобилей в мире

nissan-global.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания SONY работает уже над вторым электромобилем, хотя и первый еще не вышел на рынок.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Nissan электромобили кроссовер новые авто авто
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