Mitsubishi возродит легендарное имя Evolution

Японская компания Mitsubishi выпустит электрический кроссовер под именем Evolution.

Об этом сообщает японский портал Spyder7. По инсайдеской информации, в компании намерены предложить покупателям первый полностью электрический кроссовер уже в наступившем году.

Предположительно внешний облик новинки станет дальнейшим развитием концептуального Mitsubishi e-Evolution, представленного в 2017 году на автошоу в Токио. Модель получит купеобразный кузов и характерную для всех современных моделей марки Х-образную облицовку радиатора с узким светодиодными фарами и обилием хрома.

Техническими компонентами "поделится" родственный электрический Nissan Ariya. От него новинка унаследует модульную платформу CMF-EV. В движение кроссовер будет приводить два электромотора, каждый будет отвечать за свою пару колес. Напомним, что самая мощная версия Nissan Ariya Performance имеет в своем арсенале 394 л.с. и 600 Нм, а на разгон от 0 до 100 км/ч ей требуется всего 5,1 с. Не исключено, что кроссовер от Mitsubishi будет обладать более спортивным "темпераментом".

По информации японской прессы, наследника e-Evolution презентуют в первой половине года, а к дилерам новинка поступит уже в ноябре-декабре.

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