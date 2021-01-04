Mitsubishi возродит легендарное имя Evolution

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Электромобили
2,9 т.
Mitsubishi возродит легендарное имя Evolution

Японская компания Mitsubishi выпустит электрический кроссовер под именем Evolution.

Об этом сообщает японский портал Spyder7. По инсайдеской информации, в компании намерены предложить покупателям первый полностью электрический кроссовер уже в наступившем году.

Mitsubishi e-Evolution Concept представили в 2017 году на автошоу в Токио

Предположительно внешний облик новинки станет дальнейшим развитием концептуального Mitsubishi e-Evolution, представленного в 2017 году на автошоу в Токио. Модель получит купеобразный кузов и характерную для всех современных моделей марки Х-образную облицовку радиатора с узким светодиодными фарами и обилием хрома.

e-Evolution Concept послужит прообразом для создания нового электрического кроссовера Mitsubishi

Техническими компонентами "поделится" родственный электрический Nissan Ariya. От него новинка унаследует модульную платформу CMF-EV. В движение кроссовер будет приводить два электромотора, каждый будет отвечать за свою пару колес. Напомним, что самая мощная версия Nissan Ariya Performance имеет в своем арсенале 394 л.с. и 600 Нм, а на разгон от 0 до 100 км/ч ей требуется всего 5,1 с. Не исключено, что кроссовер от Mitsubishi будет обладать более спортивным "темпераментом".

Nissan Arya "поделится" платформой CMF-EV с двумя электромоторами

По информации японской прессы, наследника e-Evolution презентуют в первой половине года, а к дилерам новинка поступит уже в ноябре-декабре.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Mitsubishi Outlander получил новую внешность, а кроссовер Eclipce Cross обновили.

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