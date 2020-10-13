Mercedes-Benz построил электрический вездеход для экстремалов

Компания Mercedes-Benz представила уникальный электрический вездеход для экстремалов.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Концептуальная модель EQC 4x4² создана на базе серийного электрического кроссовера EQC 400 4Matic.

По сравнению с базовой версией, автомобиль получил увеличенный до 293 мм (+153 мм) дорожный просвет, расширители колесных арок шириной 10 см, 20-дюймовые диски с внедорожной резиной и портальные мосты. Благодаря всем этим усовершенствованиям автомобиль имеет высокую геометрическую проходимость, что позволяет с легкостью преодолевать суровое бездорожье.

Помимо этого вездеход снабдили уникальной системой генерации звука AVAS (Acoustic Vehicle Alert System), выдающей соответствующие звуки при движении и на парковке. Интенсивность звука меняется в зависимости от положения педали акселератора, скорости и уровня заряда батареи. Аналогичная система используется и на серийном EQC, но новинка получила собственное более мощное звучание, а динамики скрываются в корпусе фар. Так родился термин "lampspeaker".

Концепт EQC 4x4² стал третьим представителем семьи 4x4² от Mercedes-Benz. В сентябре 2015 года компания организовала мелкосерийный выпуск модели G 500 4x4². А в 2017 году увидел свет концепт E 400 All-Terrain 4x4².

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz рассказала про электромобиль, который сможет проехать свыше 1200 км.