Компания Canoo представила электрофургоны MPDV

Американский старт-ап показал семейство развозных электрических фургонов MPDV, способных преодолеть свыше 480 км на одной зарядке (по циклу WLTP).

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Старт-ап из Лос-Анджелеса презентовал сразу два варианта модели, получивших рабочее название Multi-Purpose Delivery Vehicle 1 и Multi-Purpose Delivery Vehicle 2 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По расчетам компании, использование MPDV позволит экономить на топливе и эксплуатационных расходах до 80 тысяч долларов ежегодно по сравнению с аналогичным фургоном с ДВС. Стоимость электрокара оценивается в $33000 за меньший по размерам MPDV1. Для сравнения аналогичный фургон Chevrolet Express Cargo обойдется в США в $39698. Кроме того, по утверждению создателей, электрическая архитектура позволяет сделать грузовое пространство примерно на 30% больше за счет плоского пола и отсутствия ДВС.

Более крупный MPDV2 имеет грузовое отделение размером 12,7 м куб., что сопоставимо с объемом фургона Ford Transit Van. У MPDV1 грузовое отделение вмещает до 6,5 м куб. багажа, что практически не уступает Chevrolet Express или Nissan NV.

Электромобили оснащены 200-сильным электромотором и могут оснащаться батареей на 40, 60 или 80 кВтч. На зарядку от 20 до 80% емкости требуется всего около получаса. В зависимости от емкости АКБ и версии фургона, запас хода по циклу WLTP составляет от 180 до 480 км.

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