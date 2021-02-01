Hyundai готовится к презентации нового электромобиля

Корейская компания Huindai готовится к мировой презентации нового электромобиля, который увидет свет под суббрендом Ioniq.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Важным шагом на пути электрификации продукции компании станет запуск нового суббренда Ioniq, а первый автомобиль новой марки будет презентован до конца февраля. Пока же в компании решили в очередной раз подогреть интерес к новинке.

Электрический кроссовер, который получит обозначение Ioniq 5, будет использовать новую глобальную электрическую платформу E-GMP. Автомобиль получит привлекательную внешность, напоминающую концепт Hyundai 45 EV, представленный осенью 2019 года на автошоу во Франкфурте.

По предварительным данным длина модели будет достигать 4635 мм, а в базе под полом расположится плоская батарея емкостью 58 или 73 кВтч. В зависимости от используемой батареи автомобиль сможет преодолеть от 355 до 450 км. Интересно, что он будет использовать бортовую сеть на 800 вольт, как у Porsche Taycan, с возможностью быстрой зарядки на мощных станциях. Кроме того, автомобиль будет использовать технологию Vehicle to Load (V2L), что позволит обеспечить энергией домохозяйство в экстренных случаях, например, при стихийных бедствиях.

В компании Hyundai не скрывают своих амбициозных планов по увеличению доли рынка, в первую очередь за счет расширения продуктового портфолио электромобилей. По итогам минувшего года корейский производитель смог реализовать на европейском рынке около 60 тысяч электромобилей, в том числе, с водородными топливными элементами, что составило порядка 13% в общем объеме продаж бренда. В компании ожидают увеличение спроса на электромобили и готовятся представить в ближайшие 4 года 12 новых электрических моделей, первым из которых будет Ioniq 5.

Глобально до 2040 года Hyundai намерен перевести на электричество весь свой модельный ряд, а к 2025 году довести объемы продаж до 560 тысяч электрокаров в год, что составит примерно 8-10% мирового рынка ВEV.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, электро-кроссовер Hyundai проехал без подзарядки более 1000 км, кроме того, Hyundai и Ineos объединят усилия по созданию водородного внедорожника.