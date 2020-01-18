Хватает! Сколько электрокаров в Украине приходится на одну зарядку

Аналитическая компания IRS Group опубликовала статистику по электромобилям и зарядным станциям в Украине. Это позволяет установить, сколько EV приходится на одну зарядку.

Как узнал OBOZREVATEL, по состоянию на ноябрь прошлого года на украинских дорогах насчитывается 17 710 электрокаров. Что же касается зарядных станций, их количество составляет 2719, а самих зарядных пунктов – 5902.

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Таким образом, в Украине приходится 3 автомобиля. питающегося от розетки, на одну "колонку". В целом это говорит о том, что дефицита зарядных станций нет. Особенно если учесть, что многие владельцы заряжаются не только на общественных станциях, но и дома, от обычной сети или собственного чарджера.

Сегодня в Украине насчитывается свыше 5900 зарядок Скриншот autogeek.com.ua

IRS Group прогнозирует, что с годами количество "электричек" на дорогах Украины будет стремительно увеличиваться. Ожидается, что до 2024 года их количество составит почти 250 000. Сюда входят как чистые электрокары, так и гибриды.

В 2024 году на дорогах Украины будет 246 000 электрических авто irsgroup.com.ua

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что:

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