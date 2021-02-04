Электрический Mercedes-Benz EQA спешит в Украину

Генеральное представительство Mercedes-Benz в Украине анонсировало старт продаж электромобиля EQA. Новинка доступна к заказу в официальной дилерской сети компании.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Первенец модельной гаммы – EQA 250 – оснащается приводом на передние колеса, а в движение новинку приводит электромотор мощностью 140 кВт (190 л.с.). Питание для него обеспечивает батарея емкостью 66,5 кВтч.

Автомобиль способен преодолевать на полностью заряженной батарее до 426 км (по циклу WLTP). Но уже во втором квартале нынешнего года семейство пополнится полноприводными версиями с дополнительным электродвигателем и мощностью свыше 200 кВт, а также версией с увеличенным запасом хода, способной преодолеть более 500 км.

В богатую комплектацию Mercedes-Benz EQA входят адаптивные светодиодные фары High Performance, электропривод двери багажника, 18-дюймовые легкосплавные диски, амбиентная подсветка салона с 64 цветами, камера заднего вида и прочие приятные и полезные опции.

Информационно-развлекательная система с искусственным интеллектом MBUX имеет расширенные коммуникативные функции, связанные с электрической составляющей модели. В частности, она снабдит водителя данными об уровне зарядки АКБ, запасе хода, распределении энергии, а также навигационными данными о ближайших зарядных станциях.

С помощью системы MBUX можно также программировать параметры предстоящего маршрута, режимы движения, настраивать ток зарядки и выполнять дистанционный запуск силового агрегата.

Для новинки будут доступны специальные версии Electric Art и AMG Line, а также стайлтинг-пакет Night. Стоимость EQA 250 в начальной комплектации стартует с отметки 37780 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-AMG показала на видео свой гибридный гиперкар, а новый Mercedes-Benz EQS замечен во время зимней сессии тестов.