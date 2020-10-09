Электрический грузовик Mack будет убирать мусор в Нью-Йорке

Компания Mack Trucks предоставила на испытания электрический мусоровоз Mack LR Electric. Автомобиль поступил на службу Нью-Йоркского санитарного департамента (DSNY).

Об этом сообщает пресс-служба производителя. DSNY является крупнейшим в мире муниципальным санитарным департаментом. Ежедневно в "Большом яблоке" собирается и вывозится порядка 12 тысяч тонн мусора, а в процессе задействовано 6 тысяч мусоровозов, большинство из которых гордо несут марку Mack.

С учетом растущих проблем с экологией, компания активно развивает электрическое направление. Первый электрический мусоровоз Mack LR Electric будет проходить испытания на улицах Бруклина. В процессе тестов будут оцениваться такие параметры, как запас хода в реальных условиях, грузоподъемность, возможности системы рекуперации и общая функциональность машины.

Mack LR Electric оснащен двумя моторами мощностью 167 кВт (227 л.с.) каждый. Суммарная пиковая мощность может достигает 536 л.с., а крутящий момент достигает внушительной величины в 5492 Нм. Автомобиль оснащен двухступенчатой трансмиссией Mack Powershift и 22-тонными двухосевыми мостами.

Питание для электромоторов обеспечивает комплект из четырех литий-ионных батарей NMC, которые можно заряжать на 150-киловаттных зарядных станциях. Так же зарядка аккумуляторов осуществляется за счет рекуперации торможения. Все рабочие механизмы мусоровоза используют бортовую сеть напряжением 12, 24 и 600 вольт.

"Электрические грузовики являются важным элементом стратегии развития мегаполиса и помогут Нью-Йорку снизить вредные выбросы на 80% к 2035 году", – комментирует руководитель департамента DSNY Рокко ДиРико.

Компания Mack планирует начать подготовку производства серийных образцов в конце нынешнего года, а первые товарные экземпляры поступят к заказчикам в начале 2011 года. Выпуск электрических мусоровозов будет организован на заводе компании в штате Пенсильвания.

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