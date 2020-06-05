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5 июня • обновлено в 10:37
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Дорого и красиво: в США оценили улучшение Кармы

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Американский производитель электрических спорткаров Karma Automotive подготовил пакет обновлений для модели Karma Revero GT.

Покупатели электромобиля смогут заказать два пакета обновлений – Sport и Performance. Первый обойдется в $8000 и позволит придать Revero GT вид более спортивной версии GTS. А пакет Performance обойдется еще в $4000.

2021 Karma Revero GTS

2021 Karma Revero GTS

karmaautomotive.com

В частности, спорт-пакет включает карбоновый дополнительный обвес, новые 22-дюймовые колесные диски в темной окраске, хромированный декор и более эффективную тормозную систему с перфорированными дисками и красными суппортами.

2021 Karma Revero GTS

2021 Karma Revero GTS

karmaautomotive.com

Для отделки интерьера подготовили новые карбоновые элементы декора, черную эмблему Karma на руле и бейдж GTS на центральной консоли.

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2021 Karma Revero GTS

2021 Karma Revero GTS

karmaautomotive.com

2021 Karma Revero GTS

2021 Karma Revero GTS

karmaautomotive.com

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Пакет Performance не отразится на внешности Revero GT, но зато добавляет в настройки режимов движения специальный трековый режим. В любом случае на разгон до первой "сотни" Karma Revero GT/GTS требуется всего 3,9 секунды. Напомним, что компания представила модификацию GTS в конце прошлого года на автошоу в Лос-Анджелесе. Стоимость новинки стартует с отметки $152800.

2021 Karma Revero GTS

2021 Karma Revero GTS

karmaautomotive.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Karma Automotive построила прототип электрического развозного фургона на автопилоте.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
США
Теги
электромобили новости авто новые авто Karma
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