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28 апреля • обновлено в 11:01
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Audi скрестили с Tesla: интересный эксперимент

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Американский энтузиаст решил переделать свой полноприводный Audi S5 в нечто безвредное для экологии.

Для этого вместо атмосферного 4,2-литрового V8 он установил техническую начинку от Tesla Model S P85D.

Audi с компонентами от Tesla

Audi с компонентами от Tesla

carscoops.com

Интересно, что в отличие от модели P85D, которая выпускается с двумя электромоторами – по одному на каждую пару колес – в этом автомобиле задействован только один из них. В данном случае электродвигатель "скрестили" с фирменной полноприводной трансмиссией Quattro.

Audi с компонентами от Tesla

Audi с компонентами от Tesla

carscoops.com

Одним из главных достоинств электромобилей является низкий центр тяжести, за счет расположения плоской батареи вдоль всего кузова под полом. Но так как Audi S5 не была предназначена для такого, то крупную батарею емкостью 85 кВтч от Tesla разместили в багажнике и на месте задних сидений. Тем не менее, по словам владельца, с управляемостью у машины все в порядке.

Создатель электрокара хотел, чтобы внешне машина никак не отличалась от обычного Audi. Например, порт для подключения зарядного устройства спрятали под штатным люком бензобака. А единственное, что выделяет данный S5 – отсутствие патрубков выхлопных труб.

Как писал ранее OBOZREVATEL, американские мастера тюнинга оснастили Land Rover "сердцем" от Corvette.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
США
Теги
электромобили Audi Tesla
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