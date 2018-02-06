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Авто на "евробляхах": эксперт указал на безнаказанность на дорогах

1.7тЧитать новость на украинском

В Украине существенно выросло количество ДТП с машинами на еврономерах.

Об этом заявил транспортный эксперт Николай Корчмаренко, пишет "Сегодня".

"В случае серьезной аварии водитель нередко бросает такой автомобиль, так как ему проще купить за 2-3 тыс. евро новый, тоже на еврономерах, а найти виновника малореально. Это проблема, которую непонятно как решать", - подчеркнул он.

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Также Корчмаренко утверждает, что на самом деле ДТП еще больше, чем по статистике, так как в прошлом году участились случаи сокрытия аварий или снижения степени их тяжести с участием богатых или влиятельных людей, которые могут дать взятку, оплатить лечение пострадавших. В Нацполиции такие факты отрицают.

Как сообщал "Обозреватель", в течение 2017 года в Украину было ввезено более 958,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией.

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Тема
Авто на еврономерах
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